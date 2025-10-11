الإليزيه: ماكرون يزور مصر الاثنين لدعم اتفاق غزة

أعلن قصر الإليزيه، اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى مصر يوم الاثنين المقبل لدعم اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومناقشة آليات تنفيذ مراحله المقبلة.

وقال بيان الرئاسة الفرنسية إن زيارة ماكرون تهدف إلى تأكيد دعم فرنسا للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت الهدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتباحث مع الشركاء الإقليميين حول الخطوات اللاحقة لضمان استدامة السلام.

ولم يوضح الإليزيه ما إذا كان ماكرون سيجتمع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي من المقرر أن يصل إلى القاهرة أيضا للمشاركة في مراسم توقيع الاتفاق رسميا بين إسرائيل وحماس، لكنه أوضح أن ماكرون سيلتقي بشركاء إقليميين لمناقشة الخطوات التالية في تنفيذ الاتفاق.

وأوضح الإليزيه أن ماكرون سيؤكد التزام فرنسا بحل الدولتين بوصفه أساسا للسلام والأمن الدائمين وإعادة الإعمار في المنطقة، مؤكدا تمسك باريس بضرورة إطلاق عملية سلام شاملة، تشمل إعادة إعمار غزة وضمان أمن إسرائيل وحقوق الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن ترامب سيغادر مساء غد الأحد القادم إلى المنطقة، وتحديدا إلى إسرائيل، على أن يتوجه لاحقا إلى مصر.

وأضاف في تصريح للجزيرة أن ترامب سيلقي خطابا أمام الكنيست يوم الاثنين المقبل قبل التوجه إلى مصر للتوقيع على اتفاق غزة، الذي تم الاتفاق عليه مساء الأربعاء الماضي إثر مفاوضات غير مباشرة استمرت 4 أيام بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطرية مصرية تركية، وبرعاية أميركية.

وعبّر ترامب عن امتنانه لقادة قطر ومصر وتركيا على مساعدتهم في التوصل إلى ما وصفها بـ"النتيجة الرائعة". وقال إنه يعتقد أن "السلام الذي ساعدنا في التوصل إليه في الشرق الأوسط سيكون مستداما"، مؤكدا أن "كل دول المنطقة كانت متفقة بشأن السلام".

وعلى مدى عامين، شنت إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وخلفت الإبادة أكثر من 67 ألف شهيد ونحو 170 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع 460 فلسطينيا، بينهم 154 طفلا.