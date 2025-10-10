هدوء حذر في غزة وحديث إسرائيلي عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

يسود هدوء حذر في قطاع غزة بعد إعلان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، أن الحكومة صدّقت رسميا على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وإعادة المحتجزين.

وأفاد مراسل الجزيرة بتوقف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة بعد تصديق حكومة نتنياهو على اتفاق وقف إطلاق النار.

ونقلت "سي إن إن" الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين أن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ فورا مع موافقة حكومة إسرائيل على الاتفاق.

وسبق الإعلان الإسرائيلي بفترة وجيزة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بقذائف المدفعية المتمركزة في محور نيتساريم بحسب ما أفادت مصادر محلية.

كما نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة جوية على هدف -لم تحدد هويته بعد- شمال مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة وفق ما أفادت مصادر للجزيرة.

وقد أفادت مصادر طبية في مستشفيات القطاع باستشهاد 27 فلسطينيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة بنيران جيش الاحتلال، منهم 18 شهيدا في مدينة غزة.

الدفاع المدني في غزة يعلن استشهاد 4 فلسطينيين وفقدان 40 آخرين في غارة إسرائيلية على منزل بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.. التفاصيل مع مراسل الجزيرة رامي أبو طعيمة#الأخبار pic.twitter.com/jVn8xWSdVx — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 9, 2025

مجزرة حي الصبرة

وقد دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الوسطاء والإدارة الأميركية الخميس، إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وإدانتها، والتدخل الفوري لإلزام الاحتلال بوقف استهداف الأطفال الأبرياء والمدنيين العزل، وذلك عقب المجزرة التي ارتكبها في حي الصبرة وسط مدينة غزة مساء الخميس، وأسفرت عن استشهاد وإصابة وفقدان العشرات، معظمهم لا يزال تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق مساء الخميس، قال الدفاع المدني الفلسطيني ومصادر طبية، إن 4 فلسطينيين استشهدوا وفقد 40 في غارة إسرائيلية استهدفت منزل عائلة غبون في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

إعلان

وأشار الدفاع المدني، إلى أن طواقمه لا تزال تعمل في موقع الاستهداف في ظروف في غاية من الصعوبة والخطورة.

وتأتي هذه المجزرة بعد ساعات من إعلان ترامب، توصل إسرائيل وحركة حماس، إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

كما جاءت تزامنا مع اجتماع الحكومة الإسرائيلية للتصويت على اتفاق وقف إطلاق النار.

وقد نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر عسكري إسرائيلي، أن الهجوم الذي نفذه جيش الاحتلال على المنزل بحي الصبرة، تمّ بموافقة رئيس الأركان إيال زامير.

وزعم المصدر العسكري الإسرائيلي، أن المبنى المستهدف شهد ما وصفها نشاطات معادية ضد قوات الجيش الإسرائيلي.

بنود غير معلنة.. تعرّف على تفاصيل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة | تقرير: جعفر سلمات#حرب_غزة pic.twitter.com/cVcskHo99n — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 9, 2025

خطوات التنفيذ

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن خطوات تنفيذ خطة الرئيس ترامب لوقف الحرب في غزة

تشمل انتهاء الحرب فور موافقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق وهو ما تم فجر الجمعة.

كما تشمل انسحاب الجيش إلى الخطوط المتفق عليها في الخرائط وإنهاء الانسحاب في غضون 24 ساعة من موافقة الحكومة الإسرائيلية.

وبحسب المقترح لن يعود الجيش الإسرائيلي للمناطق التي انسحب منها ما دامت حركة حماس تنفذ الاتفاق بالكامل.

ويقضي المقترح بأنه خلال 72 ساعة من انسحاب الجيش يتم إطلاق كل الأسرى الإسرائيليين الأحياء منهم والأموات.

وستفرج إسرائيل بالتوازي عن العدد المقابل من الأسرى الفلسطينيين وفقا للقوائم،

وستعلق جميع عمليات القصف الجوي والمدفعي والاستهداف خلال فترة 72 ساعة.

وقالت الهيئة، ستعلق المراقبة الجوية فوق المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي،

كما سيتم البدء الفوري بدخول المساعدات وفق المقترح، وبما يتوافق مع اتفاقية التاسع عشر من يناير/كانون الثاني كحد أدنى.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و194 شهيدا، و169 ألفا و890 جريحا، معظمهم أطفال ونساء.