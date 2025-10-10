هارب من حكم مؤبد في قضية رشوة.. القبض على رئيس حي مصري بعد ساعات من تعيينه

قبضت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية شمالي مصر على رئيس أحد الأحياء لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده بالسجن في قضية رشوة تعود إلى فترة سابقة من عمله الإداري، وذلك بعد 48 ساعة فقط من تعيينه في منصبه.

وتعود القضية المتهم فيها رئيس حي شرق الإسكندرية إلى قبل 4 سنوات، حينما كان يتولى رئاسة مجلس مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والتي صدر فيها حكم غيابي بالسجن المؤبد في أبريل/نيسان الماضي.

واتُهم المسؤول بتقاضي رشوة تبلغ 200 ألف جنيه (نحو 4200 ألف دولار) مقابل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية الخاصة بإحدى الشركات لدى المحافظة عن أعمال مقاولات جرى تنفيذها.

وبعد القبض عليه، أحال المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية، رئيس الحي إلى محكمة الجنايات لإعادة محاكمته وذلك بعد استئنافه على الحكم الصادر ضده غيابيا، حيث أمر المحامي العام بحبسه لحين تقديمه إلى المحاكمة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتولى المسؤول المتهم -وهو لواء متقاعد- عدة مناصب سابقا، إذ شغل سكرتير عام محافظة الأقصر، ورئيس مركز ومدينة المحلة، وسكرتير عام محافظة الوادي الجديد، كما رأس أحياء أخرى في محافظة الإسكندرية قبل أن يتولى رئاسة حي شرق.