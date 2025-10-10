ملك المغرب يدعو لإصلاحات سريعة لتوفير الوظائف وتنمية الأرياف

دعا الملك المغربي محمد السادس، في خطاب بث اليوم الجمعة على الهواء مباشرة، إلى الإسراع في الإصلاحات لتوفير الوظائف للشباب وتحسين الخدمات العامة وتنمية الأرياف، محذرا من أي تهاون في كفاءة الاستثمار العمومي.

ووجه الملك هذه الدعوة في خطاب ألقاه خلال افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان بعد أسبوع من احتجاجات واسعة النطاق قادها شبان للمطالبة بتحسين الصحة والتعليم والقضاء على الفساد.

وقال إن بلاده تنتظر "وتيرة أسرع وأثرا أقوى من الجيل الجديد من برامج التنمية المحلية، التي وجهنا الحكومة إلى إعدادها، وذلك في إطار علاقة رابح رابح بين المجالات الحضرية والقروية".

وأكد أن أولويات المرحلة تشمل "تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة، وتأهيل المجال الترابي"، داعيا إلى "محاربة كل الممارسات التي تضيع الوقت والجهد والإمكانات".

"لا يمكن تحقيق التنمية الترابية المنسجمة، بدون تكامل وتضامن فعلي بين المناطق والجهات". (مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان)#البرلمان #المغرب pic.twitter.com/asvb8G6uFV — 2M.ma (@2MInteractive) October 10, 2025

وأضاف الملك محمد السادس أنه "لا يقبل أي تهاون في نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي". كما شدد على ضرورة إيلاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، بما يراعي خصوصياتها وطبيعة حاجاتها، ولا سيما مناطق الجبال والواحات.

وجاءت كلمة الملك غداة أيام من الاحتجاجات دعت إليها حركة "جيل زد" بالمغرب، انطلقت شرارتها على موقع ديسكورد للنقاش حول مشاكل الصحة والتعليم منتصف سبتمبر/أيلول الماضي إثر وفيات متقاربة لـ8 حوامل بمستشفى عمومي في أغادير (جنوب).

وشهدت مطالب الحركة تحولا منذ انطلاقتها، إذ انتقلت من التركيز على القضايا الاجتماعية ومراجعة السياسات العمومية في قطاعي الصحة والتعليم إلى محاربة الفساد ورحيل الحكومة، قبل أن تتحول إلى دعوة لمقاطعة شركات رئيس الحكومة عزيز أخنوش.