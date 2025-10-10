ملاحقة 17 شرطيا ألمانيا للاشتباه بإعاقتهم سير العدالة

شنت السلطات الألمانية اليوم الجمعة حملة تفتيش شملت عدة مقار شرطية ومنازل، وذلك على خلفية الاشتباه في ارتكاب 17 شرطيا جريمة إيذاء بدني أثناء الخدمة، حسبما أعلن الادعاء العام في فرانكفورت ومكتب الشرطة الجنائية بولاية هيسن غربي ألمانيا.

وتتعلق التحقيقات بـ5 شرطيات و12 شرطيا تتراوح أعمارهم بين 24 و56 عاما من القسم الأول في شرطة فرانكفورت، على خلفية الاشتباه في جرائم تتعلق بإعاقة سير العدالة خلال أداء الخدمة وملاحقة أبرياء.

وبحسب بيانات السلطات، شملت المداهمات 4 مقار شرطية و21 مقرا سكنيا.

وكان أفراد الشرطة المشتبه بهم يعملون في دوريات ميدانية أو في مواقع قيادية ضمن مجموعات الخدمة.

وبحسب بيانات السلطات، يواجه أفراد الشرطة المشتبه بهم اتهامات بإلحاق أضرار جسدية -دون مبرر قانوني- بـ6 رجال أثناء أو بعد توقيفهم، أو أنهم تغاضوا عن مثل هذه الأفعال ولم يقوموا بالإبلاغ عنها، وذلك خلال الفترة من فبراير/شباط حتى نهاية أبريل/نيسان من هذا العام.

ولتبرير سلوكهم لاحقا، قام المشتبه بهم في 5 من هذه الحالات بفتح تحقيقات ضد الضحايا أنفسهم بتهمة مقاومة أفراد إنفاذ القانون أو الاعتداء عليهم، بحسب بيانات السلطات.

وأفادت السلطات بوجود تسجيلات لبعض الوقائع التُقطت جزئيا عبر كاميرات مراقبة داخل مراكز الشرطة أو بواسطة الكاميرات المثبتة على ملابس أفراد الشرطة أو من خلال أنظمة تصوير عامة.

وشارك في المداهمات التي أُجريت صباح اليوم نحو 150 فردا من مكتب الشرطة الجنائية لولاية هيسن، بالإضافة إلى موظفين من مكتب الادعاء العام في فرانكفورت، وتمت مصادرة هواتف محمولة ووسائط تخزين لدى المشتبه بهم، ويجرى الآن تحليل محتواها.

وأكدت السلطات أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على وجود دافع متطرف وراء هذه الجرائم.

وكان القسم الأول لشرطة فرانكفورت تصدّر عناوين الأخبار قبل بضعة أعوام عندما وردت رسائل تهديد ذات طابع يميني متطرف، والتي وُجهت إلى عدد من الشخصيات العامة.

وشملت التحقيقات حينها شرطيا وشرطية من القسم ذاته، لكن تلك التحقيقات أُغلقت في نهاية عام 2023.