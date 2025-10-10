مظاهرات في دول عربية احتفالا بوقف الحرب بغزة

شهدت مدن يمنية ومغربية وموريتانية مظاهرات حاشدة دعما لقطاع غزة، واحتفالا بوقف إطلاق النار فيه بعد سنتين من الحرب الإسرائيلية.

فقد شهد ميدان السبعين، وهو الميدان الشعبي الأكبر في صنعاء، حشودا كبيرة للمشاركة في المظاهرة احتفالا بالاتفاق، بعد سنتين من القتل والدمار الذي طال كل ما هو داخل القطاع.

ورفع المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية ولافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "غزة تنتصر.. بطوفان الأحرار" و"أميركا قشة وانكسرت".

وعبر المشاركون في هتافاتهم -التي مجدت الصمود الفلسطيني- عن استمرارهم في دعم القضية الفلسطينية.

وفي المغرب، شارك الآلاف، اليوم الجمعة، بوقفات في مدن عدة بالمملكة، احتفالا بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجاءت الوقفات الاحتفالية عقب صلاة الجمعة، استجابة لدعوة الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، تحت شعار "غزة انتصرت"، في عدة مدن، منها فاس وطنجة (شمال)، والقنيطرة والدار البيضاء (غرب)، وبركان (شرق)، وأكادير (وسط).

وفي موريتانيا، شارك الآلاف، اليوم، في مسيرة بالعاصمة نواكشوط، احتفاء باتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وحسب مراسل الأناضول، بدأت المسيرة بعد صلاة الجمعة من أمام الجامع الكبير في نواكشوط، ثم توجهت إلى مقر ممثلية الأمم المتحدة، وذلك تحت شعار "وانتصرت غزة".

وردد المشاركون هتافات داعمة للفصائل في غزة، رافعين علمي فلسطين وموريتانيا، وصورا لعدد من قادة حركة حماس الذين لقوا حتفهم خلال حرب الإبادة على غزة، ومن بينهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار.

ودعت للمسيرة هيئات موريتانية بينها "الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني" و"المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة"، وهي منظمات غير حكومية قادت الحراك الداعم لغزة في البلاد.

وفجر الخميس، توصلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، برعاية الوسطاء من مصر وقطر وتركيا.

وجاء الاتفاق بعد 4 أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ المصرية، وبمشاركة وفود من تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أميركي.