لافروف: يجب إعادة تنظيم مهام القواعد الروسية في سوريا

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الخميس، استعداد موسكو للتعاون مع سوريا واستمرار جميع المشاريع، لكنه أشار إلى أنه يجب تعديلها وفقا للظروف الجديدة، لافتا إلى أن هذا الأمر ينطبق أيضا على إعادة تنظيم مهام القواعد الروسية في الأراضي السورية.

وأشار لافروف في مقابلة لقناة "آر تي" الروسية إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين، صرح مرارا بأن موسكو لن تتصرف ضد إرادة الحكومة السورية.

وأضاف المسؤول الروسي "من المفهوم أن الحكومة السورية، إلى جانب بعض دول المنطقة، ترغب في الحفاظ على وجودنا هناك، بالطبع، وجودنا في سوريا ليس لدعم الحكومة الشرعية عسكريا ضد قوى المعارضة، لذا يجب إعادة هيكلة مهام القواعد".

ولفت لافروف إلى إمكانية استخدام القواعد الروسية في سوريا كنقاط للمساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أنه يمكن استخدام الموانئ والمطارات لإيصال المساعدات الإنسانية من روسيا ودول الخليج إلى الدول الإفريقية.

وأكد لافروف، أن روسيا مستعدة لدعم شركائها السوريين والتعاون مع الدول الأخرى التي تخدم مصالحها في هذا البلد.

وقال وزير الخارجية الروسية إنهم يتوقعون مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع، بالقمة الروسية العربية، التي ستعقد في العاصمة موسكو الأربعاء المقبل، وإجراء محادثات مهمة.

لكن في وقت لاحق، عقب المقابلة أعلن الكرملين، في بيان، تأجيل القمة العربية الروسية، في ظل المرحلة النشطة من تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.