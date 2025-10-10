كيم يتعهد بتحويل كوريا الشمالية إلى "جنة اشتراكية"

أشاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بـ"نضال بلاده ضد تهديد عسكري تقوده الولايات المتحدة" وتعهد بتحويل كوريا الشمالية إلى ما وصفها بـ"أفضل جنة اشتراكية في العالم"، وذلك خلال خطابه في احتفالات الذكرى السنوية للدولة بحضور ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ورئيس الحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام.

ويأتي خطاب كيم عشية الذكرى الـ80 لتأسيس حزب العمال الحاكم الذي يوافق اليوم الجمعة، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تعزيز شراكة مناهضة للغرب مع دول أخرى، حتى مع الإشارة إلى اهتمامه باستئناف الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

وقد يكون العرض العسكري ذروة فعاليات الذكرى السنوية لكوريا الشمالية، حيث من المتوقع إقامته في وقت لاحق من اليوم الجمعة في ساحة في بيونغ يانغ، ومن المرجح أن يقف كيم إلى جانب قادة الصين وروسيا وغيرهم لمشاهدة عرض لبعض أحدث وأكثر أسلحته تطورا التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها.

والتقى كيم جونغ أون الخميس رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، وديمتري ميدفيديف نائب الرئيس الروسي على هامش الاحتفالات، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام كورية شمالية.

وحيّا كيم جهود بكين في الحفاظ على "علاقات الصداقة والتعاون" بين البلدين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وتُعد الصين الحليف الأقرب لكوريا الشمالية رغم التوتر بينها بسبب البرنامج النووي لبيونغ يانغ.

بدوره، قال رئيس الوزراء الصيني إن "الحفاظ على علاقات الصداقة التقليدية والتعاون وتطويرها، هي سياسة لا تتزعزع للصين"، بحسب ما نقلت وكالة شينخوا الصينية.

وتظهر احتفالات حزب العمال سعي كوريا الشمالية مجددا لتعزيز علاقاتها مع بعض اللاعبين والحلفاء العالميين الرئيسيين، مثل الصين وروسيا، اللتين أرسلتا ممثلين رفيعي المستوى.

وكان كيم وقف إلى جانب الرئيسين الصيني شي جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارة إلى بكين لحضور عرض عسكري ضخم بمناسبة ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية.