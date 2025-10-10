كاغامي يلتقي مستشار ترامب لأفريقيا لبحث أمن المنطقة

التقى الرئيس الرواندي بول كاغامي بالمستشار الأميركي لشؤون أفريقيا مسعد بولس في العاصمة كيغالي، لبحث جهود إحلال السلام وتعزيز الأمن في منطقة البحيرات العظمى، وسط استمرار التوتر بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت الرئاسة الرواندية في بيان على منصة "إكس" إن المحادثات "تركزت على الجهود الجارية لدفع مسار السلام في منطقة البحيرات العظمى، والتزام رواندا المستمر بتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين".

ويأتي اللقاء بعد سلسلة اجتماعات سابقة بين كاغامي وبولس، كان آخرها في أبريل/ نيسان الماضي بقرية أورغويرو الرئاسية، حيث ناقشا قضايا الأمن الإقليمي والاستثمارات الأميركية في رواندا.

President Kagame met with Massad Boulos, U.S. Senior Advisor for Africa @US_SrAdvisorAF. Their discussions focused on ongoing efforts to advance peace in the Great Lakes region, and Rwanda’s continuous commitment to lasting peace and security. pic.twitter.com/TMa8CV29nq — Presidency | Rwanda (@UrugwiroVillage) October 9, 2025

اتفاق سلام متعثر

وفي مايو/ أيار الماضي، بحث الجانبان مشروع اتفاق سلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية، وقّعه لاحقاً وزيرا خارجية البلدين في يونيو/ حزيران بوساطة أميركية.

وتضمّن الاتفاق بنودا تتعلق بتفكيك مليشيا "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" التي تتهم كيغالي كينشاسا بدعمها، غير أن الاتفاق لم يحقق حتى الآن نتائج ملموسة على الأرض.

ويأتي لقاء الخميس بعد أسابيع من مباحثات جمعت وزير الخارجية الرواندي أوليفييه ندهونغيريهي مع بولس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقشا تنفيذ اتفاق السلام وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي.

سياق إقليمي معقد

تتزامن هذه التحركات مع تصاعد الضغوط الدولية على كيغالي وكينشاسا لإنهاء حالة العداء المستمرة منذ سنوات، والتي تغذيها اتهامات متبادلة بدعم جماعات مسلحة عبر الحدود.

إعلان

ويرى مراقبون أن الدور الأميركي المتنامي يعكس رغبة واشنطن في منع انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع يهدد استقرار وسط أفريقيا.