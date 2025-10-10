تعرضت منشآت الطاقة في أوكرانيا لضربات روسية مكثفة فجر اليوم الجمعة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة من البلاد، في حين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي (ناتو) "تكثف الضغوط" لإنهاء الحرب.

وأعلنت السلطات الأوكرانية أن التيار الكهربائي انقطع عن شرق كييف بأسره إثر ضربات روسية مكثفة استهدفت منشآت الطاقة في مناطق عدة من أوكرانيا، وأسفرت الهجمات في زاباروجيا (جنوب شرق) عن مقتل طفل عمره 7 سنوات.

وقالت وزيرة الطاقة الأوكرانية سفيتلانا غرينتشوك إن القوات الروسية شنت هجوما واسع النطاق على أهداف للطاقة في أوكرانيا.

وكتبت على منصة فيسبوك "يتخذ خبراء الطاقة جميع التدابير اللازمة لتقليل التداعيات السلبية".

بدوره، قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن التيار الكهربائي انقطع عن شرق العاصمة الأوكرانية بأسره إثر ضربات روسية مكثفة استهدفت منشآت الطاقة في مناطق عدة من أوكرانيا.

وأضاف عبر تطبيق تليغرام أن "الضفة اليسرى أصبحت بلا كهرباء، وهناك مشاكل أيضا في شبكة المياه".

وليلة الجمعة، دوت انفجارات عديدة في كييف، وأوضح مراسلو فرانس برس في وسط كييف أنهم سمعوا دوي العديد من الانفجارات بالإضافة إلى أصوات طائرات مسيّرة هجومية تحلق في سماء العاصمة.

ضغوط أميركية

سياسيا، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ودول الناتو "تكثّف الضغوط" لإنهاء حرب أوكرانيا، بعدما فشلت مساعيه للانفتاح على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقال للصحفيين في المكتب البيضاوي بعدما التقى الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب "نعم، نكثّف الضغوط، نكثّفها معا وجميعا، كان الناتو رائعا".

وأضاف الرئيس الأميركي -ردا على سؤال للصحفيين- أن إدارته قد تفرض عقوبات إضافية على روسيا.

وترامب الذي توسط هذا الأسبوع للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في غزة، أقر بأن الحرب التي أشعلها الهجوم الروسي على أوكرانيا عام 2022 أثبتت صعوبة حلها.

وعقد ترامب قمة مع بوتين في ألاسكا في أغسطس/آب، لكنه فشل في تحقيق تقدم، ومنذ ذلك الحين تصاعدت الهجمات الروسية على أوكرانيا.

وأشارت روسيا الأربعاء إلى أن الزخم نحو التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا تلاشى إلى حد كبير عقب الاجتماع.

من جهته، قال الرئيس الفنلندي للصحفيين إنه واثق من أن ترامب سيكون قادرا على المضي قدما في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا بعد إنجازه اتفاق غزة بين إسرائيل وحماس.

وأضاف ستاب "أعتقد أن هذا (إنهاء الحرب في أوكرانيا) سيكون الحدث الكبير القادم".