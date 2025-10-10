قتلى ومفقودون بانفجار في مصنع متفجرات في تينيسي الأميركية

لقي عدد من الأشخاص مصرعهم في حين لا يزال آخرون في عداد المفقودين، إثر انفجار وقع صباح اليوم الجمعة داخل مصنع لإنتاج المتفجرات بولاية تينيسي الأميركية.

وقال قائد شرطة مقاطعة همفريز، كريس ديفيس، إن الانفجار وقع عند الساعة 12:45 بتوقيت غرينتش في منشأة تابعة لشركة "أكيوريت إنرجيتيك سيستمز" قرب بلدة مكيوان، على بعد نحو 80 كيلومترا غربي مدينة ناشفيل.

وأوضح ديفيس في مؤتمر صحفي أن "الانفجار تسبب بسقوط قتلى وعدد من المفقودين"، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ واجهت صعوبة في الوصول إلى بعض أجزاء الموقع بسبب خطر انفجارات ثانوية محتملة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن دوي الانفجار سُمع على بعد بضعة كيلومترات، وأن فرق الإطفاء سارعت لإخماد الحرائق التي اندلعت في المبنى، بينما تم إخلاء المنطقة المحيطة بالمصنع كإجراء احترازي.

وتعمل شركة "أكيوريت إنرجيتيك سيستمز" في تصنيع المتفجرات والذخائر المخصصة للاستخدامات العسكرية والصناعية. ويُعد المصنع من أكبر منشآت إنتاج المواد المتفجرة في الولاية.

ولم تعلن السلطات بعد سبب الانفجار، بينما باشرت وكالة الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات الأميركية (ATF) وإدارة السلامة المهنية (OSHA) تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.