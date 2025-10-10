فرح وحنين وخوف.. هكذا تختلط مشاعر الغزيين في طريق عودتهم لبيوتهم

بمجرد الإعلان عن وقف إطلاق النار، تدفق النازحون عبر شارع الرشيد للعودة إلى مناطقهم في مدينة غزة وشمال القطاع، وذلك وسط آمال وأحلام بأن تطبق بنود الاتفاق على أرض الواقع.

ورغم الألم العميق والحذر، استبشر الغزيون خيرا بعد الإعلان عن الاتفاق وعبّروا عن فرحتهم بانتهاء كابوس الحرب، وسارعوا بعد إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن فتح شارعي الرشيد وصلاح الدين إلى حزم ما تبقى لهم من أمتعة والعودة إلى مناطقهم وبيوتهم التي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة، فإن الآليات الإسرائيلية والدبابات اختفت بشكل كامل من شارع الرشيد وتراجعت إلى المناطق الشرقية، كما تراجعت الزوارق البحرية الإسرائيلية في عرض البحر، مشيرا إلى توقف إطلاق النار والقذائف والقنابل باتجاه محيط شارع الرشيد.

ورصدت كاميرا الجزيرة مشاهد لنزوح غزيين من وسط القطاع عبر شارع الرشيد، وقال أبو عمرة إن العديد منهم وصلوا إلى مدينة غزة قرب دوار النابلسي، كما يسير الناس ذهابا وإيابا عبر الطريق الساحلي بشكل سلس باتجاه وسط القطاع ومن وسط القطاع باتجاه مدينة غزة.

وبالإضافة إلى شارع الرشيد، تم فتح شارع صلاح الدين الرئيسي لمرور المركبات المحملة بأمتعة المواطنين باتجاه مدينة غزة، ولفت مراسل الجزيرة أنه لم يتم رصد تدفق العائلات باتجاه شارع صلاح الدين لأنه بحاجة ماسة إلى ترتيبات من قبل البلديات وفتح الطرق، باعتبار أن تلك المنطقة كانت تنتشر فيها القوات الإسرائيلية، وشهدت عمليات عسكرية كبيرة، فضلا عن الدمار الكبير في الشارع.

وعبّر غزيون لقناة الجزيرة عن مشاعرهم وعن أحلامهم، وقال بعضهم إنهم يشتاقون إلى هواء غزة، وإن فرحتهم كبيرة وإن غزة ستبقى للفلسطينيين، في حين قال بعضهم إنهم راجعون للمجهول.

ومع عودة النازحين إلى مناطقهم المدمرة، تتجه الأنظار نحو المعابر في انتظار دخول المساعدات الإنسانية لإنقاذ الناس من الجوع الذي أودى بحياة المواطنين وخاصة الأطفال.

إعلان

ويذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن أن مناطق تمركز قواته هي في غاية الخطورة، وحدد بيت حانون وبيت لاهيا والشجاعية، كما حذر من الاقتراب من منطقة معبر رفح ومحور فيلادلفيا وكافة مناطق تمركز القوات في خان يونس، وحذر أيضا من ممارسة الصيد والسباحة والغوص في المنطقة البحرية ومن الدخول إلى البحر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي في قطاع غزة، وأضاف أنه بدءا من الساعة 12 ظهرا تمركز الجيش على خطوط الانتشار الجديدة بناء على اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد انتشار القوات التابعة للقيادة الجنوبية في المنطقة، قائلا إن تلك القوات "ستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري"، بحسب وصفه.