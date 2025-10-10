عاجلعاجل,
عاجل | والا عن مصادر: القوات الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مدينة غزة ومخيم الشاطئ باتجاه الخط المتفق عليه
Published On 10/10/2025|
آخر تحديث: 09:01 (توقيت مكة)
والا عن مصادر إسرائيلية:
- القوات الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مدينة غزة ومخيم الشاطئ باتجاه الخط المتفق عليه
- القوات الإسرائيلية ستنتشر في نقاط سيطرة عدة تسمح بحماية الجنود
- مسار الانسحاب معقد وحساس والجيش لا يريد المخاطرة
- الجيش بدأ تقليص عدد القوات المشاركة في العمليات العسكرية بقطاع غزة
- الجيش الإسرائيلي سحب وحدات قتالية تابعة للواء غولاني وقوات أخرى من قطاع غزة
- لواء 7 النظامي انسحب من قطاع غزة
المصدر: الجزيرة