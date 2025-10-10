عاجل,
أخبار

عاجل | والا عن مصادر: القوات الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مدينة غزة ومخيم الشاطئ باتجاه الخط المتفق عليه

Published On 10/10/2025
آخر تحديث: 09:01 (توقيت مكة)

والا عن مصادر إسرائيلية:

  • القوات الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مدينة غزة ومخيم الشاطئ باتجاه الخط المتفق عليه
  • القوات الإسرائيلية ستنتشر في نقاط سيطرة عدة تسمح بحماية الجنود
  • مسار الانسحاب معقد وحساس والجيش لا يريد المخاطرة
  • الجيش بدأ تقليص عدد القوات المشاركة في العمليات العسكرية بقطاع غزة
  • الجيش الإسرائيلي سحب وحدات قتالية تابعة للواء غولاني وقوات أخرى من قطاع غزة
  • لواء 7 النظامي انسحب من قطاع غزة
المصدر: الجزيرة

