طلائع قوات أميركية تصل إسرائيل لمراقبة جهود خطة ترمب في غزة

كشف مسؤول أميركي لقناة الجزيرة أن القوات الأميركية شرعت في إنشاء مركز تنسيق داخل إسرائيل، بهدف دعم جهود خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.

وأوضح المسؤول أن القوات ستتولى تنسيق دخول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى إدارة الجهود اللوجستية والأمنية المرتبطة بالخطة.

وأضاف أن طلائع القوات الأميركية بدأت بالفعل بالوصول إلى إسرائيل، ومن المتوقع أن يبلغ عددها نحو 200 جندي.

وأشار المسؤول إلى أنه من غير المتوقع أن تنتشر القوات الأميركية في قطاع غزة.

