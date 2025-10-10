أخبار

عاجل | مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية وقصف مدفعي وإطلاق نار من طائرات مروحية شرقي مدينة غزة

Published On 10/10/2025
|
آخر تحديث: 07:35 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

