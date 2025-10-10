قصف جوي ومدفعي عقب إقرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

واصل الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة القصف المدفعي والجوي بمناطق عدة في قطاع غزة على الرغم من إقرار الحكومة الإسرائيلية اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار بعد ساعات من الإعلان عن التوصل لاتفاق أمس الخميس.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي أغار جويا وقصف مقصف بالمدفعية شرقي مدينة غزة، تزامنا مع إطلاق الطائرات المروحية النيران.

وأضاف أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي، دون أنباء عن وقوع ضحايا أو توضيح أهداف القصف.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أوضحت أن خطوات تنفيذ الاتفاق تشمل انتهاء الحرب فورا بموافقة الحكومة الإسرائيلية.

بدوره، دعا الدفاع المدني سكان قطاع غزة إلى عدم العودة إلى الأماكن التي كان بها جيش الاحتلال لحين إعلان الانسحاب رسميا.

وفي هذا الشأن، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه من المتوقع أن تستكمل القوات الموجودة في غزة قريبا الانسحاب إلى الخط الأصفر المتفق عليه وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.