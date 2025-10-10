أخبار|فلسطين

قصف جوي ومدفعي عقب إقرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

SOUTHERN ISRAEL, ISRAEL - OCTOBER 9: An Israeli artillery units fires into the Gaza Strip as seen from a position on the Israeli side of the border on October 9, 2025 in Southern Israel, Israel. Overnight, the US president announced that Israel and Hamas had agreed to the first phase of a ceasefire plan that would see the release of hostages - held in Gaza after their capture on Oct. 7, 2023 - in the coming days. Israel's government is meeting today to formally approve the deal. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
مدفعية إسرائيلية تطلق النيران على قطاع غزة أمس الخميس (غيتي)
Published On 10/10/2025
آخر تحديث: 08:07 (توقيت مكة)

واصل الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة القصف المدفعي والجوي بمناطق عدة في قطاع غزة على الرغم من إقرار الحكومة الإسرائيلية اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار بعد ساعات من الإعلان عن التوصل لاتفاق أمس الخميس.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي أغار جويا وقصف مقصف بالمدفعية شرقي مدينة غزة، تزامنا مع إطلاق الطائرات المروحية النيران.

وأضاف أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي، دون أنباء عن وقوع ضحايا أو توضيح أهداف القصف.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أوضحت أن خطوات تنفيذ الاتفاق تشمل انتهاء الحرب فورا بموافقة الحكومة الإسرائيلية.

بدوره، دعا الدفاع المدني سكان قطاع غزة إلى عدم العودة إلى الأماكن التي كان بها جيش الاحتلال لحين إعلان الانسحاب رسميا.

وفي هذا الشأن، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه من المتوقع أن تستكمل القوات الموجودة في غزة قريبا الانسحاب إلى الخط الأصفر المتفق عليه وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

المصدر: الجزيرة

