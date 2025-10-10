عاجل,
عاجل | لجنة نوبل النرويجية تمنح جائزة نوبل للسلام إلى مارينا كورينا ماشادو

Published On 10/10/2025
آخر تحديث: 12:04 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

