عاجل,
أخبار

عاجل| حشود من النازحين تبدأ العودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع

Published On 10/10/2025
|
آخر تحديث: 12:56 (توقيت مكة)

حفظ

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان