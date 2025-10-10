الجزيرة تحصل على وثيقة بالخطوات التنفيذية لخطة ترامب لوقف حرب غزة

حصلت الجزيرة على وثيقة تفصيلية بالخطوات التنفيذية لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة.

وتنص الخطوات التنفيذية لخطة ترامب، على أن تتوقف الحرب بمجرد موافقة إسرائيل وحماس خلال 72 ساعة، وفور انسحاب إسرائيل التدريجي من محيط غزة تقدم حركة حماس معلومات عن الأسرى الإسرائيليين.

وخلال هذه الفترة (72 ساعة) تسلم حماس -وفقا للخطة- جميع الأسرى الأحياء الموجودين لدى الفصائل في قطاع غزة، كما تسلم الحركة أيضا رفات الأسرى الإسرائيليين بغزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي تقدم إسرائيل خلال هذه الفترة جميع المعلومات المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين لديها.

تسليم الأسرى

تؤكد الخطة على أن المطلوب من حماس، هو أن تتم عملية التسليم بدون أي مظاهر احتفالية أو إعلامية، وأن يتم تسليم كل الأحياء في أي وقت من الأحد حتى الاثنين 6 صباحا وتسليم ما أمكن من الجثامين.

كما تنص أيضا على التواصل مع غرفة العمليات لتحديد ساعة التسليم وتحقيق شرط التزامن، ومعالجة أي إشكال في عملية التسليم، وبالإضافة إلى ذلك، يتم تشكيل آلية تبادل معلومات عن الأسرى بين حماس وإسرائيل عبر الوسطاء والصليب الأحمر.

ونصت الخطة أن تقوم حماس في قطاع غزة بالتنسيق مع الصليب الأحمر بتسليم الأسرى الإسرائيليين، على أن يتم تحريك السيارات التي تحمل الأسرى من الجانبين حين تكتمل الإجراءات عند الطرفين.

وفيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، تنص الخطة على قيام وفد مصري مع الصليب الأحمر بزيارة سجني عوفر وكتسيعوت للتأكد من أسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم.

المساعدات

وفيما يتعلق بالمساعدات، تقوم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى باستلامها وتوزيعها، حيث يبدأ تنفيذ ما تضمنه اتفاق 19 يناير/كانون الثاني 2025 بهذا الشأن.

وبحسب الخطوات، فإن المساعدات تدخل فورا، على أن يدخل ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميا فور توقيع الاتفاق، ويتم احتساب عدد الشاحنات أسبوعيا بما لا يقل عن 4200 شاحنة.

إعلان

وفي تفصيل آخر يتعلق بالمساعدات، تنص الخطة أن تشمل الشاحنات مساعدات وبضائع للقطاع الخاص و50 شاحنة وقود وغاز.

ويتقرر وفقا للخطة تشغيل معبر رفح في الاتجاهين وفق اتفاق 19 يناير/كانون الثاني 2025، وأن تكون الأولوية لدخول أغذية ومستلزمات طبية خلال الفترة الأولى وكل ما يتعلق بالإيواء.

وبالإضافة إلى ذلك يتم ضمان حرية حركة الشاحنات من الشمال والجنوب عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين.

صيانة البينة التحتية

على مستوى آخر، تنص الخطوات التنفيذية للخطة على إدخال المعدات اللازمة لإزالة الركام على أن تحدد لها مهام واضحة.

وتؤكد على التوسع في إقامة المخيمات بقطاع غزة لاستيعاب النازحين وتوفير سبل معيشتهم، والتنسيق لبدء تشغيل محطة توليد الكهرباء وإيجاد آلية لتزويدها بالوقود.

كما سيتم بدء إصلاح خطوط المياه والصرف الصحي وترميم المستشفيات والمخابز والطرق.