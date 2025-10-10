عاجل | الجزيرة تحصل على وثيقة تفصيلية بالخطوات التنفيذية لخطة ترامب لوقف الحرب في غزة

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي

الجزيرة تحصل على وثيقة تفصيلية بالخطوات التنفيذية لخطة ترامب لوقف الحرب في غزة

الخطوات التنفيذية لخطة ترامب: تتوقف الحرب بمجرد موافقة إسرائيل وحماس خلال 72 ساعة

الخطوات التنفيذية لخطة ترامب: خلال 72 ساعة تسلم حماس جميع الرهائن الأحياء الموجودين لدى الفصائل في غزة

الخطوات التنفيذية لخطة ترامب: خلال 72 ساعة تسلم حماس رفات الرهائن الإسرائيليين في غزة

الخطوات التنفيذية لخطة ترامب: خلال 72 ساعة تقدم إسرائيل جميع المعلومات المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين لديها

الخطوات التنفيذية لخطة ترامب: فور انسحاب إسرائيل التدريجي من محيط غزة تقدم حماس معلومات عن الرهائن الإسرائيليين

الخطوات التنفيذية لخطة ترامب: تدخل المساعدات فورا ويبدأ تنفيذ ما تضمنه اتفاق 19 يناير/كانون الثاني 2025 بهذا الشأن

الخطوات التنفيذية لخطة ترامب: إرسال وفد مصري لمعبر عوفر حيث يجمع الأسرى للتأكد من أسماء المقرر الإفراج عنهم

الخطوات التنفيذية لخطة ترامب: تشكيل آلية تبادل معلومات عن الرهائن بين حماس وإسرائيل عبر الوسطاء والصليب الأحمر

التفاصيل بعد قليل..