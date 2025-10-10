سوريا تشيد بإلغاء الشيوخ الأميركي قانون قيصر وتصفه بالتطور الهام

اعتبرت سوريا يوم الجمعة أن إلغاء مجلس الشيوخ الأميركي "قانون قيصر" يمثل خطوة بنّاءة نحو تصويب مسار العلاقات مع الولايات المتحدة.

ورحبت سوريا -في بيان لوزارة خارجيتها- بما وصفته بالتطور الإيجابي المتمثل في اعتماد مجلس الشيوخ الأميركي (الغرفة الثانية للبرلمان) مادة ضمن مشروع الموازنة تقضي بإلغاء ما يُعرف بـ"قانون قيصر".

وأوضحت أن قانون قيصر تم فرضه على النظام السابق نتيجة لجرائمه، ويخلّف استمراره بعد زوال النظام آثارا إنسانية واقتصادية جسيمة على الشعب السوري، ويؤثر سلبا على حياة المدنيين في مختلف القطاعات.

كما أعربت عن تقديرها لهذا التوجه الأميركي الذي وصفته بالمسؤول، متوجهة بالشكر للأوساط التشريعية في الولايات المتحدة والتي أدركت أهمية إعادة النظر في السياسات السابقة.

وأكدت أن هذا القرار يشكل خطوة بنّاءة نحو تصويب مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ويفتح المجال أمام فرص واعدة للتعاون الإنساني والاقتصادي.

ووصفت قرار الشيوخ الأميركي بـ"التحول" الذي يحمل دلالة إستراتيجية بالغة الأهمية كونه يعكس تبدّلا نوعيا في مقاربة المجتمع الدولي للملف السوري.

بارقة أمل

وقال وزير الطاقة السوري محمد البشير إن إلغاء قانون قيصر يمثل تقدما كبيرا في مسار السياسة تجاه سوريا، وخطوة مهمة لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية والاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأضاف، في تدوينة عبر منصة إكس، أن هذه الخطوة تحمل بارقة أمل بإنهاء سنوات طويلة من المعاناة الإنسانية التي أثقلت كاهل السوريين.

ومن جهته، اعتبر وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن تصويت مجلس الشيوخ الأميركي على قرار إلغاء قانون قيصر يعني "نجاح الدبلوماسية السورية في التخلص من آخر وأشد العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد".

إلغاء القانون

وكان النائب الجمهوري الأميركي جو ويلسون أعلن اليوم الجمعة أن مجلس الشيوخ صوّت على إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا إبان حكم النظام المخلوع.

إعلان

وشكر النائب في منشور على منصة إكس مجلس الشيوخ الأميركي على إقراره إلغاء قانون قيصر كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني، قائلا إن "العقوبات القاسية فُرضت على نظام لم يعد قائما لحسن الحظ"، وأكد أن إلغاءه بالكامل "يعتمد الآن على نجاح سوريا"، وفق تعبيره.

وأعلن ويلسون يوم 12 يونيو/حزيران الماضي أنه قدّم تشريعا إلى الكونغرس لإلغاء قانون قيصر وعقوباته على سوريا بالكامل.

ويعد ويسلون من أبرز النواب الأميركيين الذين طالبوا على مدى الأشهر الماضية برفع العقوبات المفروضة على سوريا، ومن بينها قانون قيصر، وفق موقع قناة الإخبارية السورية (حكومية).

من جانبه، قال عضو المجلس السوري الأميركي في واشنطن محمد علاء غانم إن مجلس الشيوخ أقر نسخة الموازنة التي تتضمن مادة تنص على إلغاء قانون قيصر بشكل كامل، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).

قانون قيصر

وقيصر هو الاسم المستعار للمصور السابق في الشرطة العسكرية السورية فريد المذهان الذي انشق عن النظام السوري عام 2013، حاملا معه 55 ألف صورة تُظهر التعذيب والانتهاكات في السجون السورية.

وقدّم نواب أميركيون مشروع قانون باسم "قيصر" عام 2016 بهدف "وقف قتل الشعب السوري بالجملة، وتشجيع التوصل إلى تسوية سلمية عبر التفاوض، ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان السوري على جرائمهم".

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 أقر الكونغرس قانون قيصر لمعاقبة أركان نظام الأسد على جرائم حرب ارتكبوها بحق المدنيين في سوريا.