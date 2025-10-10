زلزالان يهزان الفلبين أحدهما بقوة 7.4 ويوقعان ضحايا وخسائر مادية

ضرب زلزالان الأراضي الفلبينية اليوم الجمعة بفارق ساعات، ففي الصباح قالت السلطات الفلبينية إن زلزالا قويا ضرب جنوب البلاد بقوة 7.4 درجات، مخلفا 6 قتلى على الأقل بعد 11 يوما من زلزال أسفر عن مقتل 74 شخصا في وسط البلاد.

وقد وقع الزلزال في الساعة 09.43 (1.43 بتوقيت غرينتش) على بُعد حوالي 20 كيلومترا من بلدة ماناي على جزيرة مينداناو الكبيرة في جنوب الفلبين، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وصرّح كينت سيميون، مسؤول الإنقاذ من بلدة بانتوكان المجاورة لماناي لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن 3 عمال مناجم كانوا ينقبون عن الذهب في الجبال غرب ماناي لقوا حتفهم عند انهيار النفق الذي كانوا فيه، في حين تم إخراج عامل حيا.

وأفادت التقارير بأن أنفاقا أخرى انهارت لكن العمال تمكنوا من الخروج، بيد أن العديد منهم أصيبوا.

مشاهد من الزلزال الذي ضرب سواحل جنوب #الفلبين بقوة 7.6 درجات، والسلطات تطلق تحذيرًا من احتمال وقوع موجات تسونامي pic.twitter.com/pHtJG0UOiC — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 10, 2025

وقالت الشرطية ديانا لاكوردا إن المقاطعة التي تقع فيها ماناي تتوقع وقوع مزيد من الأضرار، مشيرة إلى انقطاع خطوط الكهرباء والاتصالات، وهو ما يجعل السلطات عاجزة عن تقييم الأضرار في بعض المناطق.

زلزال ثان

ولاحقا، وقع زلزال ثان بقوة 6.7 درجات -اليوم الجمعة- بالقرب من مدينة سانتياغو، التابعة لمقاطعة إيزابيلا شمال الفلبين، وبلغت قوة الزلزال الجديد 6.7 درجات على مقياس ريختر، وحدث على عمق حوالي 61.2 كيلومترا.

مصرع شخصين على الأقل في #الفلبين جراء الزلزال الذي ضرب جزيرة مينداناو جنوبي البلاد صباح اليوم الجمعة وبلغت قوته 7.4 درجة وسط تحذيرات من حدوث تسونامي#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/z44bLS0sux — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 10, 2025

إعلان

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال يبعد 23 كيلومترا شرق مدينة سانتياغو.

ولم ترد تقارير فورية عن أي وفيات أو أضرار جراء الزلزال، ولم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي عقب الزلزال.

وعقب وقوع الزلزال الأول صباح اليوم الجمعة، حذّر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل من حدوث "تسونامي مدمر" على الساحل الشرقي للأرخبيل، ودعا الأهالي للابتعاد عن الشواطئ.

ولاحقا، ألغى مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادي ذلك في كل من الفلبين وبالاو وإندونيسيا.

وعلّقت حكومة مقاطعة دافاو الشرقية الدراسة "حتى إشعار آخر"، وأعلنت إعادة موظفي القطاع العام غير الأساسيين إلى منازلهم.