رئيس بلدية غزة للجزيرة: إمكاناتنا محدودة جدا وأولويتنا تسهيل عودة الناس لبيوتهم

قال رئيس بلدية غزة يحيى السراج لقناة الجزيرة إن الإمكانات التي بحوزتهم محدودة جدا، وإن أولويتهم في الوقت الحالي هي الاستعداد لاستقبال العائدين من جنوب قطاع غزة.

وكشف عن أنهم أعدوا خطة مفصلة باحتياجات سكان قطاع غزة حتى نهاية 2025، وأرسلوها إلى المؤسسات المعنية بذلك.

وبدأ السكان العودة إلى مناطقهم في مدينة غزة وشمال القطاع عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، وذلك بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط الانتشار الجديدة، وفق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأشار السراج إلى أن الأولوية الآن هي تسهيل عودة الناس من جنوب القطاع، وقد شرعوا -اليوم الجمعة- بإمكانات بسيطة في فتح الشوارع الرئيسية، وقال إنهم يحتاجون إلى جرافات وآليات جديدة ستصل غدا السبت من جنوب القطاع.

وتوقع أن يتم فتح عدد مناسب من الشوارع الرئيسية في غضون أسبوع، لكن العمل قد يحتاج إلى نحو شهر أو أكثر لفتح الطرق المؤدية إلى المساكن وإلى المرافق العامة، التي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال إن معظم الجهود الحالية هي محلية، ولكن هناك تواصلا مع بعض المؤسسات الدولية التي قدمت وعودا لم تظهر حتى الآن على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الهيئة العربية الدولية لإعمار في فلسطين قدمت بدورها وعودا لمساعدة القطاع.

وكشف رئيس بلدية غزة عن لقاء أجري مع مسؤول في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الذي قال إنه سأل عن الاحتياجات الأساسية لسكان غزة ووعد أن يزور القطاع قريبا لهذا الغرض.

ويذكر أن مكتب الإعلام الحكومي في غزة طالب بخطة عاجلة لإعادة إعمار قطاع غزة بشكل شامل وفق آلية شفافة.

وأُعلن فجر أمس الخميس التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص قطاع غزة، وتشمل وقفا لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة الاثنين المقبل على حد أقصى.