رئيس الوزراء القطري: نجاح وقف النار في غزة مسؤولية جماعية

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يؤكد أن نجاح وقف النار في غزة مسؤولية جماعية (الأوروبية)
Published On 10/10/2025
آخر تحديث: 16:08 (توقيت مكة)

أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري اليوم الجمعة أن نجاح المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ "مسؤولية جماعية".

وكتب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على منصة إكس "مع دخول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ نؤكد أن دولة قطر لن تدخر جهدا بما يعكس واجبها الإنساني والتاريخي والدبلوماسي تجاه الأشقاء الفلسطينيين والمنطقة، كما أن نجاح هذه المرحلة مسؤولية جماعية لضمان تنفيذ الاتفاق وتحقيق السلام والاستقرار".

وشارك الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في اجتماع عربي أوروبي في باريس أمس الخميس عن اليوم التالي لحرب غزة، وقال إن الاجتماع ناقش بعمق خطوات تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسبل حشد دعم دولي مكثف لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب التزاما دوليا حقيقيا لضمان تفعيل الاتفاقات على الأرض، مشددا على أن "السلام الدائم لا يمكن أن يتحقق دون معالجة جذرية للمعاناة الإنسانية في غزة وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وفجر أمس الخميس وبعد 4 أيام من مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل في مدينة شرم الشيخ المصرية أُعلن عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وبدأ تنفيذه اليوم.

المصدر: الجزيرة + الفرنسية

