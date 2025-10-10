خبير عسكري: انسحاب الاحتلال من غزة هذه المرة مختلف عن الانسحابات السابقة

قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد الركن حاتم كريم الفلاحي إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بانسحاب جزئي من أماكن وجودها في قطاع غزة إلى أماكن تموضع جديدة، مشيرا إلى أن الانسحاب يحتاج إلى وقت.

وأوضح الفلاحي أن جيش الاحتلال يقوم بسحب قطاعات عسكرية ثقيلة من غزة، من آليات ومدرعات وفرقة نظامية تعتبر القوة الضاربة للجيش الإسرائيلي كانت تشارك في العمليات العسكرية التي جرت في المنطقة الشمالية من قطاع غزة، ولذلك تحتاج عملية الانسحاب إلى وقت.

وأعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية أن لواء 401 في الجيش الإسرائيلي انسحب من قطاع غزة تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة، في حين قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي دفرين إن القوات الإسرائيلية متمركزة عند الخط الأصفر في قطاع غزة، وإن "الجنود سيعملون على إزالة أي تهديد".

وأشار العقيد الفلاحي -في تحليل للمشهد العسكري بغزة- إلى أن انسحاب الجيش الإسرائيلي هذه المرة يختلف عن الانسحابات السابقة في الكثير من التفاصيل، فقد تم انتقال المواطنين نحو مناطق الشمال بشكل سلس ودون عراقيل لعدم وجود حواجز وتفتيش من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وعن جدولة الانسحاب، أوضح العقيد الفلاحي أن المرحلة الأولى تسير بانتظام، ولو استمرت كذلك فسيتم الدخول في المرحلة الثانية التي فيها تعقيدات كثيرة، خاصة ما يتعلق بنزع سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، ولو تم تجاوزها فستتم بقية المراحل بشكل سلس.

ولا يستبعد أن يتم الاستمرار في اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في ظل دخول الولايات المتحدة كضامن ووجود دول إقليمية وازنة.

وعن عملية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، أشار العقيد الفلاحي إلى أن البحث عن الجثث يمكن أن يأخذ وقتا أطول مما هو محدد لها، وقد تتطلب انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق وجود الجثث، وقال إنه لغرض حل هذه المسألة تم تشكيل لجنة أميركية وإسرائيلية، وقطرية ومصرية وتركية.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه يواصل انسحابه التدريجي إلى شرق قطاع غزة وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مضيفا أنه سيكمل انسحابه من مدينة غزة خلال 24 ساعة.