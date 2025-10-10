حماس: مجزرة حي الصبرة تهدف لتعطيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

دعت حركة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الوسطاء والإدارة الأميركية الخميس، إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وإدانتها، والتدخل الفوري لإلزام الاحتلال بوقف استهداف الأطفال الأبرياء والمدنيين العزل، وذلك عقب المجزرة التي ارتكبها في حي الصبرة وسط مدينة غزة مساء الخميس وأسفرت عن استشهاد ووإصابة وفقدان العشرات، معظمهم لا يزال تحت الأنقاض.

وأشارت حماس في بيان لها إلى أن إسرائيل بارتكابها "المجزرة الوحشية" تهدف لتعطيل مساعي تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت حماس في بيان إن "المجزرة البشعة التي ارتكبتها طائرات الاحتلال الفاشي باستهداف منزل عائلة غبّون غرب مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 70 مدنيا من الأبرياء العزل".

وأكدت أن هذه الجريمة "تهدف من خلالها حكومة مجرم الحرب نتنياهو إلى خلط الأوراق، والتشويش على جهود الوسطاء، وتعطيل مساعي تنفيذ اتفاق وقف الحرب والعدوان على غزة".

وشدد بيان حماس على أن المجازر والجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين العزل، من نساء وأطفال وشيوخ، "تجسّد الوجه الحقيقي لهذا الكيان البغيض المتعطش للدماء، وتكشف إصرار حكومته الفاشية على مواصلة الإبادة حتى اللحظة الأخيرة".

مجزرة وأوامر احتلال

وفي وقت سابق الخميس، قال الدفاع المدني الفلسطيني ومصادر طبية إن 4 فلسطينيين استشهدوا وفقدوا 40 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا يعود لعائلة غبون في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأشار الدفاع المدني، إلى أن طواقمه لا تزال تعمل في موقع الاستهداف في ظروف غاية بالصعوبة والخطورة.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان ترامب، توصل إسرائيل وحركة حماس، إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

وبالتزامن مع اجتماع تعقده الحكومة الإسرائيلية للتصويت على اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الخميس.

#عاجل | الدفاع المدني بغزة: 4 شهداء و40 مفقودا في غارة إسرائيلية على منزل بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة

– هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول عسكري: الهجوم في غزة أقره رئيس الأركان واستهدف مبنى رصد فيه نشاط ضد قوات الجيش pic.twitter.com/gNRzAnjbam — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 9, 2025

وقد نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر عسكري إسرائيلي، أن الهجوم الذي نفذه جيش الاحتلال على المنزل بحي الصبرة، جرى بموافقة رئيس الأركان إيال زامير.

وزعم المصدر العسكري الإسرائيلي أن المبنى الذي تم استهدافه شهد ما وصفها نشاطات معادية ضد قوات الجيش الإسرائيلي.

بدوره، قال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تدوينة على منصة شركة ;إكس; الأمريكية، إن الجش هاجم خلية تابعة لحركة حماس في شمال قطاع غزة، زاعما أنها كانت تشكل ;تهديدا مباشرا وفوريا;، لقواته في المنطقة.

ومساء الخميس ما زال اجتماع المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابنيت)، دون إجراء تصويت على الاتفاق، فيما جرى تأجيل جلسة الحكومة الموسعة، وفق صحيفة يديعوت أحرنوت.

وأفادت الصحيفة بأن الاتفاق، في حال تمت المصادقة عليه خلال الاجتماع الحكومي الموسع، سيدخل حيّز التنفيذ خلال 24 ساعة من إقراره.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و194 شهديا، و169 ألفا و890 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.