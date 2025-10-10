باكستان تعلن مقتل 30 مسلحا شاركوا في كمين ضد الجيش

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الجمعة أن قوات الأمن قتلت 30 مسلحا متورطين في كمين أدى إلى مقتل 11 عسكريا قبل أيام.

وقال الجيش، في بيان، إن القوى الأمنية قتلت 30 مسلحا شاركوا في الكمين الذي استهدف قافلة عسكرية قرب الحدود الأفغانية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقتل في الكمين الذي وقع في إقليم خيبر بختونخوا، 9 جنود وضابطان، وفق إعلان سابق للجيش.

وأعلن الجيش الباكستاني، الأربعاء الماضي، أنه قتل 19 من عناصر حركة طالبان باكستان، في اشتباكات أعقبت كمين خيبر بختونخوا الحدودي مع أفغانستان.

ووفق مسؤولين في الأمن الباكستاني، فإن قنابل مزروعة على جانب الطريق استهدفت الرتل العسكري قبل أن يبدأ عدد كبير من المسلحين هجوما في منطقة كرم شمال غرب البلاد.

وتقول إسلام آباد إن المسلحين يستخدمون أفغانستان المجاورة للتدريب والتخطيط لهجمات ضد باكستان، في حين تقوم الهند، منافستها اللدودة، بتمويلهم ودعمهم، وهي الاتهامات التي نفتها الدولتان.