القسام تعيد نشر كلمة سابقة لأبو عبيدة بعد وقف إطلاق النار

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقتطفا من كلمة سابقة للناطق باسمها أبو عبيدة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ اليوم الجمعة، وبدء عودة مئات آلاف المهجرين إلى مناطقهم في شمال قطاع غزة.

وفي الكلمة التي ألقاها يوم 18 يوليو/تموز الماضي، قال أبو عبيدة "إننا نقبل رأس كل أبناء شعبنا الكبار الصابرين المرابطين المنصورين ونرفع لهم أعظم التحية ونبشرهم ببشرى ربنا سبحانه: لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم".

وقد بدأ مئات آلاف الفلسطينيين العودة إلى مدينة غزة بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار اتفاق إنهاء الحرب وتبادل الأسرى الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة.

وعلى مدى عامين، شنت إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وخلفت الإبادة أكثر من 67 ألف شهيد ونحو 170 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع 460 فلسطينيا، بينهم 154 طفلا.