إندونيسيا تمنع دخول لاعبين إسرائيليين ودعوة أممية لحظرهم دوليا

رفضت إندونيسيا اليوم الجمعة منح تأشيرات للاعبي جمباز إسرائيليين، مما يكلفهم خسارة مكان في بطولة عالمية في جاكرتا هذا الشهر، في حين طالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحقوق الثقافية باستبعاد إسرائيل من المنافسات الرياضية الدولية.

وكان من المقرر أن يشارك الفريق الإسرائيلي في بطولة العالم للجمباز الفني في الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في إندونيسيا.

وقال وزير الشؤون القانونية الإندونيسي يوسريل إيزا ماهيندرا إن بلاده قررت عدم إصدار تأشيرات للرياضيين الإسرائيليين، عازيا ذلك إلى اعتراضات من جماعات مثل مجلس علماء الدين الإسلامي وحكومة جاكرتا.

وأضاف يوسريل في بيان أن القرار يتماشى مع سياسة إندونيسيا المتمثلة في عدم إقامة علاقات مع إسرائيل حتى تعترف باستقلال دولة فلسطين وسيادتها الكاملة.

استبعاد إسرائيل

في السياق، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحقوق الثقافية، ألكسندرا زانتاكي، إن الوقت قد حان لاستبعاد إسرائيل من المنافسات الرياضية الدولية، بمعزل عن أي "خطة سلام"، وفق تعبيرها.

وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، أشارت زانتاكي إلى أن أهمية ذلك تأتي بعد أن خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الأممية إلى أن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت المقررة الخاصة، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى استبعاد إسرائيل من المنافسات الدولية، دون انتظار نتائج خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب على غزة وتبادل أسرى.

وقالت زانتاكي: "قررنا أن نتحدث لأننا لا نستطيع التصرف وكأن الأمور طبيعية، وكذلك لا يمكن لاتحادات كرة القدم أن تتصرف بهذه الطريقة. للأسف، المؤسسات الرياضية لا تبادر بالتحرك في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، لكننا هنا لا نتحدث عن انتهاكات عادية، بل عن جريمة استثنائية وغير مسبوقة".

وأفادت بأن لدى اللجنة أدلة من 41 مقرّرا وخبيرا مستقلا تابعين للأمم المتحدة، أكدت وقوع جرائم إسرائيلية جسيمة بغزة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، ودعت دول العالم إلى الوفاء بالتزاماتها للجمها.

وخلص تقرير اللجنة إلى أن إسرائيل ارتكبت في غزة 4 من أصل 5 أفعال إبادة جماعية محددة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وهي القتل وإلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم، ومفاقمة متعمدة للظروف المعيشية للفلسطينيين إلى حد تدميرهم كليا أو جزئيا، وتطبيق إجراءات تهدف إلى منع الإنجاب.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى حيز التنفيذ بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية عليه الليلة الماضية، إلا أن نيران الاحتلال تواصلت صباحا في مناطق مختلفة من قطاع غزة.