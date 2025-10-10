إسرائيل توافق على أسماء جديدة من أصحاب المؤبدات وترفض تضمين البرغوثي

قالت مصادر للجزيرة إن الاحتلال وافق على إضافة 10 أسماء جديدة من أصحاب المؤبدات ضمن اتفاق التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بالتزامن مع نشر وزارة الداخلية الإسرائيلية قائمة بأسماء 250 معتقلا فلسطينيا يرتقب الإفراج عنهم، حسب ما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي.

ووفقا لمصادر الجزيرة، تصر إسرائيل على موقفها الرافض للإفراج عن مروان البرغوثي (القيادي في فتح) وبعض كبار قادة كتائب القسام، بالتوازي مع اقتراب الحسم في مفاوضات قوائم الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال.

من جانبها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 100 من مجموع 250 أسيرا فلسطينيا من ذوي الأحكام العالية، سيسمح لهم بالخروج للضفة الغربية المحتلة و5 للقدس.

ويشهد ملف مفاوضات قائمة الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من سجون الاحتلال تطورات متسارعة في الوقت الراهن.

ودخل وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في قطاع غزة، اليوم الجمعة، وفقا لما أعلنته القوات الإسرائيلية، وذلك بعد ساعات من موافقة الحكومة الإسرائيلية على اتفاق يقضي بوقف القتال وتبادل ما تبقى من الأسرى مقابل أسرى فلسطينيين.

عودة الآلاف لغزة

وبعد إعلان الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار عند الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي، بدأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين كانوا تجمعوا في منطقة وادي غزة (وسط القطاع) بالتحرك شمالا.

وقُصفت مناطق متفرقة من غزة بشكل مكثف، صباح اليوم الجمعة، من دون تسجيل أي عمليات قصف واسعة بعد الإعلان عن الاتفاق.

وفجر أمس الخميس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توصل حركة حماس وإسرائيل إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

وجاء الاتفاق فجر الخميس، بعد 4 أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ المصرية، وبمشاركة وفود من قطر وتركيا ومصر وبرعاية أميركية.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، في حين يقبع بسجونها أكثر من 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، واستشهد عديد منهم في سجون الاحتلال، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و194 شهيدا، و169 ألفا و890 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا، منهم 154 طفلا.