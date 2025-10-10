ألمانيا تؤكد عدم مشاركتها بمهمات دولية في قطاع غزة

أعلنت ألمانيا اليوم الجمعة أنها لن تشارك عسكريا في أي مهمة دولية بقطاع غزة الفلسطيني، لكنها مستعدة لدعم وتنفيذ وقف إطلاق النار والمساهمة في عملية السلام في المنطقة.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس -في بيان- إن بلاده مستعدة لتحمل المسؤولية في مجلس السلام الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي من المفترض أن يشرف على حكومة انتقالية مستقبلية في قطاع غزة.

وأضاف "نريد المساعدة في وضع الإطار القانوني لمثل هذا الوجود، على سبيل المثال من خلال قرار يصدر عن مجلس الأمن".

وحدد المستشار الألماني في البيان عددا من النقاط التي يمكن لألمانيا أن تشارك من خلالها في عملية السلام في غزة، من بينها تقديم مساعدات إنسانية فورية بقيمة 29 مليون يورو، وتوجيه دعوة بالتعاون مع مصر لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، ومشاركة ألمانيا في مجلس السلام.

وتابع أن ثمة حاجة إلى تحرك سريع ويجب أن يعود المحتجزون في قطاع غزة بمن فيهم المواطنون الألمان إلى عائلاتهم.

تراخيص السلاح

وأعلن ميرتس أن الحكومة الألمانية ستراجع في ضوء التطورات الميدانية ممارساتها في منح تراخيص تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة.

وأشار ميرتس إلى أن حكومته تتبع في هذه النقاط "بوصلة واضحة"، وفق وصفه.

كما قال في البيان إن "ألمانيا تدافع عن وجود وأمن إسرائيل، وهذا جزء جوهري وثابت من علاقاتنا"، مؤكدا أن حكومته لديها قناعة راسخة بأن "حل الدولتين هو أفضل سبيل لمستقبل سلمي لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

وشهد قطاع غزة منذ ساعات الصباح الأولى حالة من الترقب والهدوء الحذر إثر موافقة إسرائيل المصادقة على وقف إطلاق ودخوله في حيز التنفيذ.

وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، أن الحكومة صدّقت رسميا على مقترح ترامب لإنهاء الحرب في غزة وإعادة المحتجزين.