أبرز ما نشرته مراكز الدراسات والأبحاث في أسبوع

نشرت مواقع الدراسات والأبحاث -خلال الأسبوع الحالي من 3 إلى 9 أكتوبر/تشرين الأول- عدة دراسات أهمها:

مركز الجزيرة للدراسات

فكفكة التشابكات.. رهانات تباطؤ التسوية الكردية في تركيا

تناقش الدراسة كيف أنّ تركيا تسعى إلى تسوية تاريخية للمسألة الكردية عبر إنهاء العنف وإدماج الأطراف، لكن العملية شهدت تباطؤا كبيرا بسبب تعارض المصالح الداخلية والإقليمية، وتعقيدات قانونية وسياسية، وارتباط الملف الكردي بظروف سوريا والعراق، مما يجعل المسار نحو تسوية نهائية محفوفا بالمخاطر والتحديات.

مجموعة الأزمات الدولية

بعد قطع المساعدات.. رسم طريق نحو الاعتماد على الذات في أفغانستان

يتحدث المقال عن الانكماش في المساعدات الغربية لأفغانستان بعد استعادة حركة طالبان للسلطة، وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني والاستقرار المالي، ويطرح كيف يمكن لهذا البلد أن يسعى نحو الاعتماد على الذات والتنمية الداخلية بدلا من الاعتماد على المعونات الأجنبية.

المجلس الأطلسي

1- موافقة حماس على إطلاق جميع الرهائن المتبقين. ماذا يعني ذلك بالنسبة لخطة ترامب للسلام؟

يتضمن المقال قرار حماس الإفراج عن جميع الرهائن (الأسرى الإسرائيليين) المتبقين، وتحليلات خبراء المجلس الأطلسي حول ما إذا كان هذا يمهّد الطريق لنظام تهدئة أو اتفاق سلام، وكيف سيؤثر ذلك على خطة السلام التي اقتُرحت من قِبل ترامب.

كما يستعرض مواقف إسرائيل وردودها المحتملة، والصعوبات السياسية التي قد تواجه تنفيذ أي صفقة، خصوصا موضوع تفكيك السلاح، والترتيبات الأمنية، ودور الدول العربية في أي تسوية مستقبلية.

2- لماذا أصبح التوجه الإسرائيلي نحو ضمّ الضفة الغربية تيارا سائدا؟ وما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لاتفاقات أبراهام؟

يتحدث المقال عن تصاعد دعم فكرة ضمّ الضفة الغربية المحتلة داخل إسرائيل، بعد أن كانت محصورة باليمين المتشدد، نتيجة تغيّر المزاج السياسي والأمني عقب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول (عام 2023) وتراجع الإيمان بحل الدولتين، موضحا أن هذا التوجه يهدد بإضعاف اتفاقات أبراهام، إذ تعتبره الدول العربية المطبّعة مع إسرائيل تجاوزا لخطوطها الحمراء وقد يدفعها إلى تجميد أو مراجعة علاقاتها مع إسرائيل.

3- للحفاظ على إنجازات عملية "الأسد الصاعد" يجب على إسرائيل دعم اتفاق نووي مع إيران

يناقش الكاتب ضرورة أن تدعم إسرائيل اتفاقا نوويا مع إيران للحفاظ على الإنجازات الأمنية التي حققتها من خلال العملية العسكرية الأخيرة. ويشير إلى أن القيادة الإسرائيلية تبنت سياسة معارضة لأي اتفاق دبلوماسي مع إيران بعد العملية العسكرية، معتبرا أن إيران لم تعد قادرة على تطوير أسلحة نووية.

ومع ذلك، يوضح المقال أن هذه السياسة قد تؤدي إلى تجدد الحرب، مما يزيد العبء الاقتصادي على إسرائيل ويزيد من فرص إيران في السعي نحو تطوير أسلحة نووية. ويؤكد أن دعم اتفاق نووي مع إيران قد يكون الخيار الأفضل لضمان أمن إسرائيل واستقرار المنطقة.

4- هل يمكن للعراق والكويت تحويل نزاع قناة "خور عبد الله" إلى نموذج للدبلوماسية الإقليمية؟

يتحدث المقال عن إمكانية تحويل نزاع قناة "خور عبد الله" بين العراق والكويت إلى نموذج دبلوماسي إقليمي. ويُشير إلى أن النزاع يُبرز تعقيدات ترسيم الحدود بعد النزاعات، وكيف يمكن أن تتضاعف النزاعات القانونية إلى نزاعات جيوسياسية.

ويُقترح أن اختيار الحوار والتحكيم القانوني يمكن أن يُحول النزاع إلى رمز للدبلوماسية الإقليمية والنظام القانوني، مع احترام القانون الدولي والهيئات القانونية الدولية.

5- إسرائيل وحماس أبرمتا اتفاق "المرحلة الأولى" لإعادة الأسرى.. فهل اقتربت نهاية الحرب؟

في هذا المقال يُذكر أن إسرائيل وحماس توصّلا لاتفاق "المرحلة الأولى" يُتيح لحماس الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء الباقين، مقابل أن تبدأ إسرائيل سحب بعض قواتها من قطاع غزة.

ولكن خبراء المجلس الأطلسي يؤكدون أن هذا الاتفاق وحده ليس كافيا لإنهاء الحرب، إذ إنه لا يتطرّق إلى قضايا أساسية مثل دور حماس السياسي المستقبلي، كما أن التنفيذ الفعلي يتطلب جهدا دوليا مستمرا وضغوطا دبلوماسية للحفاظ على التزام كل طرف بتعهداته.

مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات

1- رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وطوفان الأقصى

ترتبط إسرائيل بعلاقات دبلوماسية كاملة مع 7 دول من رابطة آسيان، أبرزها سنغافورة وتايلند والفلبين وفيتنام، في حين تظل إندونيسيا وماليزيا وبروناي على موقف رافض للتطبيع.

ويعكس هذا التباين في المواقف معادلة معقدة تجمع بين اعتبارات الدين والرأي العام والمصالح الاقتصادية والسياسية.

2- قراءة في رد حماس على خطة ترامب

يبين ردّ حماس على خطة ترامب لوقف الحرب على غزة، ويحلّل كيف أن الحركة تعاملت مع الخطة بذكاء سياسي من خلال قبول البنود المفيدة ورفضها عند المساس بالثوابت، وموازنة ذلك مع الموقف الوطني الفلسطيني والقرارات الدولية، مما مكنّها من قلب الضغوط إلى مواقف إشكالية للاحتلال، وإعادة استعادة المبادرة، مع تحذيرات من أن المواجهة والتداعي سيستمران في سياق التفاوض والتهدئة المحتملة.

3- المسيحيون وغير اليهود في الهجرات اليهودية إلى إسرائيل

وتسلط الدراسة الضوء على ظاهرة الهجرة إلى إسرائيل، حيث استقر مئات الآلاف من المسيحيين وغير اليهود فيها بموجب قانون العودة الإسرائيلي الذي وُضع أساساً ليكون مدخلاً حصرياً لليهود، ضمن موجات الهجرة الكبرى من دول الاتحاد السوفياتي السابق وإثيوبيا منذ أواخر الثمانينيات، كما تبحث في بروز جماعات تعتنق ما يُعرف بـ"اليهودية المسيانية" وهي عقيدة تجمع بين اليهودية والمسيحية.

كما ترصد حجم هذه الظاهرة وسياقها التاريخي، وظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية، إلى جانب موقف المجتمع الإسرائيلي تجاهها، وكيف أسهم الإطار القانوني للهجرة في صناعة هذه الظاهرة.

مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية

1- سوريا: انتخابات تشريعية غير مباشرة.. محاولات لمأسسة الدولة

يتحدث المقال عن الانتخابات التشريعية في سوريا في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بنظام غير مباشر ومؤقت، حيث يُنتخب ثلثا أعضاء البرلمان عبر هيئات انتخابية، بينما يعيّن الرئيس الانتقالي الثلث المتبقي.

ويُبيّن دوافع هذا الخيار، مثل التحديات اللوجستية في المرحلة الانتقالية، والنقص في الإحصاءات أو السجلات، والأوضاع الأمنية وعدم استقرار بعض المناطق.

2- خطة ترامب بين قبول حماس ومراوغة إسرائيل

يناقش كيف تعاملت حركة حماس مع مبادرة وقف الحرب المقترحة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث قبلت بعض البنود المتعلقة بالإفراج عن الأسرى ودخول المساعدات وتسليم إدارة غزة لهيئة فلسطينية.

لكن حماس رفضت البنود التي تمس بوجودها العسكري أو تسليم السلاح، معتبرة أن مثل هذه القضايا يجب أن تُناقش ضمن إطار وطني شامل، بينما يتوقع أن تلجأ إسرائيل للمراوغة والتراجع عن تنفيذ البنود التي لا تناسبها مستخدمة الضغوط والتفصيلات لتفادي التنفيذ الكامل للخطة.

مركز القدس للدراسات السياسية

"الطوفان" إذ يقرع أبواب عامه الثالث.. مساهمة في جدلٍ لم ينقطع؟

يُذكر المقال بمرور عامين على "طوفان الأقصى" ويعرضه كحدث محوري أحدث ارتدادات إقليمية وعالمية ضخمة، مع انعكاسات إنسانية كارثية في غزة وتراجع تدريجي لتأييد ما حدث يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما يناقش فشل الدبلوماسية وحالات الانسداد السياسي الفلسطيني والعربي، ويعرض كيف عمّق الانقسام والتنسيق الأمني من أزمة الثقة بالمؤسسات التقليدية. ويؤكد الكاتب أن التطورات وسّعت دائرة الفعل والمقاومة، وغيّرت موازين القوة والسرديات الدولية لصالح الفلسطينيين، رغم الخسائر الهائلة.

مركز أبعاد للدراسات الإستراتيجية

عامان على طوفان الأقصى.. مكاسب الفلسطينيين وخسائرهم

يتناول المقال حصيلة عامين على عملية "طوفان الأقصى" موضحا أنها رغم الخسائر الإنسانية والمادية الهائلة في غزة، أفرزت مكاسب سياسية للقضية الفلسطينية أبرزها الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين عام 2025.

كما أدت الحرب إلى تعطيل مسار التطبيع الإسرائيلي وتشكّل تقارب إقليمي جديد بين تركيا ومصر لموازنة التهديد الإسرائيلي. ومع ذلك، تبقى خسائر القطاع البشرية والبنيوية فادحة، في حين يتوقف مستقبل المكاسب على كيفية تطبيق مقترح ترامب لوقف الحرب وشروطه تجاه الفصائل.

جسور للدراسات

انتخابات مجلس الشعب السوري تحليل النتائج وتوقُّعات الاستكمال

يستعرض المقال انتخابات مجلس الشعب السوري التي أُجريت في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025، موضحا أنها أول تجربة تشريعية بعد مرحلة الأسد لكنها جرت بطريقة غير مباشرة حدّت من شفافيتها.

ويحلل توزيع المقاعد ونسب التمثيل الجغرافي والمذهبي والنسائي، مبرزا وجود خلل واضح في التوازن. كما يتوقع أن يستخدم الرئيس أحمد الشرع صلاحياته في التعيين لاستكمال المقاعد ومعالجة النقص، رغم غياب ضمانات لتحقيق تمثيل عادل وشامل.