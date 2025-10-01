وزير الحرب الأميركي يثير جدلا بالمنصات لرفضه وجود بدناء بالجيش

أثار وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية حديثه عن اللياقة البدنية في صفوف الجيش الأميركي، رغم أن 20% من أفراد الخدمة في الجيش بدينون.

وخلال اجتماعه مع كبار الجنرالات في الجيش الأميركي في ولاية فيرجينيا، أبدى الوزير الأميركي عدم رضاه عن وجود البدناء في الجيش، وقال إنه بصدد إطلاق 10 توجيهات للياقة، لتحسين جاهزية الجنود.

واعتمد الجيش الأميركي رسميا اختبار اللياقة البدنية المكون من 5 تمارين تشمل، تمارين الضغط والجري مع سحب وزن، وتمرين للبطن، والجري لمسافة 3 كيلومترات، وقياس الطول ومحيط الخصر مرتين سنويا.

ولم يغفل الوزير أيضا معايير العناية الشخصية، فيجب أن يكون كل أفراد الجيش حليقي الذقن، وقال "من يريد لحية يمكنه الانضمام إلى القوات الخاصة، ومن لا يريد فليحلقها".

وفي خطابه، أشار هيغسيث إلى أن إرث الحرب في العراق وأفغانستان أثقل كاهل المؤسسة العسكرية الأميركية، داعيا إلى "تصحيح المسار" واستعادة ما سماه "أخلاق المحاربين".

تعليقات

وعلق مغردون عرب على توجيهات الوزير الأميركي لأفراد جيشه، وهو ما رصدته حلقة (2025/10/1) من برنامج "شبكات".

وغرّد آدم أحمد يقول:

" وجود ضابط بدين يعني أن هذا الشخص غير قادر على ضبط نفسه ومنعها من الأكل الزائد وهاذا يعطي مؤشر سلبي.. أنت تقدر تعرف إذا الجيش منضبط أو فاسد من خلال نظرة سريعة على أجسام الضباط والعساكر" بواسطة آدم أحمد

وجاء في حساب "مستر تويتر" أن

" الذي يرى حساب وزير الدفاع الأميركي يلاحظ أنه مولع بالرياضة ولعبة كمال الأجسام ورفع الأثقال" بواسطة مستر تويتر

ومن جهته، قال أحمد معلقا على توجيهات وزير الحرب الأميركي

" يعني جمعتهم حتى يعملوا ريجيم .. وأنا الذي قلت أن مصيبة ستحصل بعد الاجتماع الذي كل الدنيا خافت بشأنه" بواسطة أحمد

وعلق أسامة:

" تخيلوا أن هؤلاء الجنرلات كانوا رؤساءه عندما كان عسكريا والآن أصبح هو الرئيس عليهم ..لا ويفرض عليهم شروطه ..لكن الحقيقة معه حق" بواسطة أسامة

يذكر أن الرئيس دونالد ترامب كان حاضرا في الاجتماع وشهد تعليمات وزير دفاعه، وأثناء حديثه إلى الجنرالات مازح الحاضرين.