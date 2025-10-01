هل اصطاد مهاجرون "بجعة التاج الملكي" في بريطانيا لأكلها؟

عاد الجدل بشأن الهجرة ومشاكل المهاجرين ليطفو على السطح في بريطانيا، بعد تداول صورة بشكل واسع الانتشار بزعم أن مهاجرين حاولوا اصطياد بجعة "محمية من التاج الملكي" في وينسفورد مارينا بمقاطعة تشيشاير بهدف أكلها، وقد أثارت هذه المزاعم موجة من السخط والجدل في الأوساط المحلية والسياسية.

تضخيم القصة

انتشرت الصورة بشكل مكثف، وحققت مليوني مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وعاودت الظهور بقوة مؤخرا، حيث تُظهر رجلين أحدهما يمسك بجعة، مع تعليقات تشير صراحة إلى أنهم "يأكلونها".

It seems some migrants have visited Winsford Marina, Cheshire for some Sunday lunch. I think swans go best with cranberry sauce, Yorkshire puddings & lashings of gravy & a good Chardonnay. Don't for get to invite over King Charles III, they belong to him. pic.twitter.com/5TX28ojuP9 — David Atherton (@DaveAtherton20) November 23, 2024

وقد جرى تداول هذه المنشورات ضمن سياقات تحريضية تهدف إلى اتهام مجموعات من المهاجرين بالتعدي على العادات والقوانين البريطانية.

هذا الادعاء اكتسب زخما إضافيا بعد أن كرر قائد حزب الإصلاح اليميني نايجل فاراج -دون تحقق- مزاعم الأسبوع الماضي حول مهاجرين يُفترض أنهم يتناولون البجع في الحدائق الملكية، مما أدى إلى إعادة نشر الصورة على نطاق واسع وزيادة مشاهداتها.

وقد عبر السكان المحليون عن استغرابهم وحيرتهم تجاه الواقعة، مشيرين إلى أنها لم تشهد مثل هذا التصرف من قبل.

التفنيد

تمكن فريق "الجزيرة تحقق" من التوصل إلى أصل الصورة بتقنية البحث العكسي، وعثر على منشور أورد الصورة، غير أنه يقود إلى الشخص الذي التقطها، ويحمل شهادة مهمة.

تقول فيكتوريا هولدن -التي التقطت الصورة- إن الرجل جذب البجعة بالخبز ثم أمسكها من عنقها مرتين، وكان يقصد من هذا التصرف التقاط صورة تذكارية معها، واصفة ما قام به الرجل بأنه "تصرف أحمق" لتعامله مع حيوان بري كـ"تمثال جامد"، ولم تذكر هولدن أي شيء عن أكل البجعة.

كما أن شرطة وينسفورد أجرت تدقيقا شاملا في الحادثة وقت وقوعها (نوفمبر/تشرين الثاني 2024)، وقد نفى المسؤولون نفيا قاطعا المزاعم المتداولة، وتبين أن الهدف من التعامل مع البجعة كان مختلفا تماما عما تم تداوله، مؤكدة في بيان -نشر على فيسبوك– أنها تلقت بلاغات عن "رجل يتعامل مع بجعة".

لكنها شددت على أنه "لا يوجد أي دليل مطلقا" يدعم القصص المتداولة عن محاولة سرقة البجع بهدف أكلها، وأن من يروجون لهذه القصص إنما يلحقون الضرر بالمجتمع، محذرة من تداعيات نشر مزاعم غير مدعومة بالأدلة.

قانون لحماية البجع

يحمل البجع في المياه المفتوحة ببريطانيا دلالة ثقافية وقانونية عميقة فهو من ممتلكات التاج البريطاني، كما أنه كائن محمي بموجب قانون الحياة البرية والريف لعام 1981، ويُعد إيذاؤه أو قتله أو أسره دون تصريح مخالفة قانونية تصل عقوبتها إلى الغرامة أو السجن.