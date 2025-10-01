مقررة أممية: اعتراض "أسطول الصمود" مخالف للقانون

قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي إنه لا يحق لإسرائيل اعتراض "أسطول الصمود" في مياه دولية، واصفة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة بالمصيدة.

وأوضحت ألبانيزي -خلال مداخلة مع الجزيرة- أن اعتراض البحرية الإسرائيلية لـ"أسطول الصمود" لكسر حصار قطاع غزة مخالف للقانون، مشيرة إلى استمرار إسرائيل في القتل والإبادة الجماعية في غزة لأكثر من 725 يوما.

ووصفت اللحظة الحالية بأنها "الأكثر حساسية وعيبا" في تاريخ الأمم المتحدة التي "لا تقدم شيئا لوقف الإبادة الجماعية".

وأبدت فخرها بـ"أسطول الصمود" وأعربت عن أملها بعدم إيقافه واعتراضه إسرائيليا.

كما أبدت صدمتها من إيطاليا وكل الدول التي لم تدعم الأسطول وسفنه، وقالت إن هذه الدول تنقصها الشجاعة، وتنتهك التزاماتها الدولية لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية.

وجاءت تصريحات ألبانيزي قبيل دقائق من اعتقال قوات إسرائيلية المشاركين على متن السفينتين "ألما" و"سيروس" ضمن "أسطول الصمود العالمي"، وأمرت أسطول الصمود بتغيير مساره نحو ميناء أسدود.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن عناصر من قوات البحرية الإسرائيلية صعدوا على متن سفن مشاركة في أسطول الصمود، وبدؤوا عملية السيطرة على الأسطول، بعد وقت قصير من إحاطة سفن حربية إسرائيلية بأسطول الصمود، وانقطاع الاتصالات بين سفنه.

وأشارت المقررة الأممية إلى أن إيطاليا تستمر في علاقاتها التجارية ودعمها العسكري والاقتصادي لإسرائيل.

ووفق ألبانيزي، فإن الناس يموتون في غزة في وقت يتم فيه تقديم خطة سلام لا تتضمن سلاما، واصفة إياها بالمصيدة، لأن وقف الإبادة الجماعية وإسقاط القنابل لا يتطلب تفاوضا.

ويضم أسطول الصمود الذي انطلق نهاية أغسطس/آب الماضي من إسبانيا، حوالي 45 سفينة على متنها مئات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين من أكثر من 40 دولة.

إعلان

وينقل الأسطول حليب أطفال ومواد غذائية ومساعدات طبية، ويؤكد أنه في "مهمة سلمية وغير عنيفة".