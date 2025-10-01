أخبار|روسيا

ميدفيديف يسخر من تصريحات ترامب بشأن الغواصات النووية

FILE PHOTO: Russia's Security Council's Deputy Chairman Dmitry Medvedev attends a meeting of the Council for Science and Education at the Joint Institute for Nuclear Research in the Moscow region's city of Dubna, Russia June 13, 2024. Sputnik/Alexei Maishev/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo
ميدفيديف أكد ضمنيا عدم وجود غواصات أميركية قرب السواحل الروسية (رويترز)
Published On 1/10/2025
|
آخر تحديث: 11:18 (توقيت مكة)

حفظ

سخر الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف من تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب زعم فيها أنه أمر بتحريك غواصتين نوويتين إلى قرب السواحل الروسية ردا على تهديدات روسية سابقة.

وكتب ميدفيديف على منصة إكس "حلقة جديدة من مسلسل الإثارة.. تحدث ترامب مرة أخرى عن موضوع الغواصات التي يزعم أنه أرسلها إلى الشواطئ الروسية، مصرا على أنها مخبأة بشكل جيد للغاية".

وأضاف مستهزئا "كما يقال، من الصعب العثور على قطة سوداء في غرفة مظلمة، خاصة إذا لم تكن موجودة".

وكان ترامب قد وصف ميدفيديف أمس الثلاثاء بأنه "شخص غبي"، مشيرا إلى أنه "حرّك غواصة أو اثنتين" باتجاه روسيا في أغسطس/آب الماضي، وقال إنها "مخبأة بشكل جيد للغاية" في مناطق مناسبة، بحسب وصفه.

المصدر: رويترز

إعلان