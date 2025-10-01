ميدفيديف يسخر من تصريحات ترامب بشأن الغواصات النووية

سخر الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف من تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب زعم فيها أنه أمر بتحريك غواصتين نوويتين إلى قرب السواحل الروسية ردا على تهديدات روسية سابقة.

وكتب ميدفيديف على منصة إكس "حلقة جديدة من مسلسل الإثارة.. تحدث ترامب مرة أخرى عن موضوع الغواصات التي يزعم أنه أرسلها إلى الشواطئ الروسية، مصرا على أنها مخبأة بشكل جيد للغاية".

وأضاف مستهزئا "كما يقال، من الصعب العثور على قطة سوداء في غرفة مظلمة، خاصة إذا لم تكن موجودة".

New episode of the thriller series "Nuclear Subs for Posts on X." Trump once again brought up the subs he allegedly “sent to the Russian shores,” insisting they are “very well hidden.” As the saying goes, it’s hard to find a black cat in a dark room — especially if it’s not there — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) September 30, 2025

وكان ترامب قد وصف ميدفيديف أمس الثلاثاء بأنه "شخص غبي"، مشيرا إلى أنه "حرّك غواصة أو اثنتين" باتجاه روسيا في أغسطس/آب الماضي، وقال إنها "مخبأة بشكل جيد للغاية" في مناطق مناسبة، بحسب وصفه.