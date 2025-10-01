ما حقيقة الوثائق السرية التي يروجها الاحتلال عن أسطول الصمود؟

مع اقتراب "أسطول الصمود" من غزة في محاولة جديدة لكسر الحصار المفروض على القطاع، عادت الآلة الدعائية الإسرائيلية إلى واجهتها بنشر روايات تتهم المشاركين بالإرهاب والتبعية لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

هذه المرة، روجت الخارجية الإسرائيلية ما وصفته بـ"وثائق حصرية" عُثر عليها في غزة، وزعمت أنها تكشف لأول مرة علاقة مباشرة بين حماس وقادة الأسطول.

غير أن التحقق من هذه الوثائق من المصادر المفتوحة أظهر أن ما قُدم ليس سوى مواد قديمة ومنشورة سابقا، أعيد إخراجها في سياق حملة تحريض تستبق وصول الأسطول.

الادعاء

ونشرت الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها على منصة "إكس" صورتين لوثيقتين قالت، إنهما رسميتان لحماس، وتعرضان لأول مرة.

الأولى: رسالة مؤرخة عام 2021 من رئيس المكتب السياسي لحماس حينها إسماعيل هنية إلى الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، منير شفيق، تدعو للوحدة وتبدي تأييد الحركة للمؤتمر.

والثانية: قائمة بأسماء شخصيات مشاركة في المؤتمر، منها زاهر بيراوي وسيف أبو كشك، اعتبرتها إسرائيل دليلا على وجود صلة تنظيمية بين حماس وأساطيل كسر الحصار.

الحساب الإسرائيلي أرفق مع الوثائق سردية جاهزة، وهي أن المؤتمر الشعبي "واجهة مدنية" لحماس، وأسطول الصمود يعمل بتمويلها وتخطيطها.

EXPOSED: Official Hamas documents found in the Gaza Strip – now revealed for the first time – prove Hamas’s direct involvement in the funding and execution of the “Sumud” flotilla to Gaza Hamas documents that were discovered in the Gaza Strip, and are being revealed for the… pic.twitter.com/toyJlIXtVL — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 30, 2025

المنشور الإسرائيلي لم يقتصر على الحساب الرسمي، بل ضُخم على نطاق واسع من حسابات ناطقة بالعربية والإنجليزية، منها "غزة وود GAZAWOOD" المعروف بإنتاج مقاطع دعائية مجتزأة، إلى جانب مدونين إسرائيليين وإعلاميين مقربين من المؤسسة الأمنية.

العنوان الأبرز كان "كشف حصري"، بينما الرسائل المرافقة ركزت على تصوير الأسطول باعتباره امتدادا مباشرا لحماس، في محاولة لتقويض شرعيته أمام الرأي العام الغربي والدولي.

🚨Documents found in Gaza reveal:

Hamas is funding and organizing the “Sumud” (Greta) flotilla. There is a direct link between the flotilla’s leaders and Hamas networks, including the PCPA, a terror arm operating under civilian cover. pic.twitter.com/m1PJnIWf94 — GAZAWOOD – the PALLYWOOD saga (@GAZAWOOD1) September 30, 2025

كشف النقاب عن وثائق رسمية تابعة لحماس وُجدت في قطاع غزة تُثبت تورط حماس المباشر في تمويل واطلاق أسطول "الصمود" إلى غزة.

تشير الوثائق إلى وجود صلة مباشرة بين قادة الأساطيل وبين منظمة حماس الإرهابية. ففي حين أن حماس في غزة مسؤولة عمّا يجري داخل القطاع، فإن حماس الخارج مسؤولة عن… pic.twitter.com/TAblKTQXCG — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 30, 2025

מסמכים שישראל תפסה מגלים: חמאס מממן וארגן את המשט לעזה משרד החוץ חושף הבוקר מסמכים ומידעים שנתפסו בעזה ומוכיחים שחמאס עומד מאחורי המשט שאמור להגיע לחופי עזה בימים הקרובים. בהודעת המשרד נאמר כי חמאס חו״ל אחראי לפעילות מחוץ לרצועה, עם דגש על ארגון PCPA, הכפוף לחמאס ומשמש כזרוע… pic.twitter.com/3uK8WH6va9 — Ariel Kahana אריאל כהנא (@arik3000) September 30, 2025

التفنيد

وبالتحقق من الرسالة التي ادعى الاحتلال أنها تكشف للمرة الأولى بين حركة حماس ومنير شفيق، تبين أنها ليست سرية ولا جديدة كما روج.

فقد نشر المؤتمر الشعبي الفلسطينيي نص الرسالة وتفاصيلها على موقعه الرسمي بتاريخ 11 يناير/كانون الثاني 2021، في سياق نقاشات المصالحة والانتخابات الفلسطينية.

كما نشر الموقع في حينه ردا من منير شفيق، عبّر فيه عن تقديره لاهتمام الحركة بجهود المؤتمر الشعبي في مختلف أماكن اللجوء الفلسطيني، ودعمه مساعي مواجهة التحديات الصهيونية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في الداخل.

أما بخصوص القائمة التي نشرتها الخارجية الإسرائيلية فقد تبيّن أنها ليست وثيقة سرية ولا "كشفا حصريا"، بل مجرد قائمة بأسماء المشاركين في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، تنشر عادة قبيل كل دورة من دوراته.

هذه القائمة لا تحمل أي دلالة على صلة تنظيمية بين حماس و"أسطول الصمود" كما ادعت الحسابات الإسرائيلية، وإنما تضم ناشطين ومؤثرين من بلدان مختلفة، منهم زاهر بيراوي وسيف أبو كشك إلى جانب عشرات الشخصيات الأخرى.

وقد نشرت وسائل إعلام مخرجات المؤتمر الذي انعقد في إسطنبول يومي 25 و26 فبراير/شباط 2017، حيث ركز على تفعيل دور فلسطينيي الشتات في مسار النضال الوطني والتأكيد على حق العودة إلى كامل أرض فلسطين التاريخية.

يشار إلى أن أسطول الصمود العالمي الذي يضم العشرات من القوارب والسفن، كان قد استأنف رحلته -السبت الماضي- بعد توقف اضطراري في المياه اليونانية، إثر تعرضه ليلة 23-24 سبتمر/أيلول الجاري، لهجوم من طائرات مسيرة في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط، مما خلف أضرارا في بعض القوارب وإصابات مشاركين استدعت تدخل الإسعافات البحرية من طرف الباخرة الطبية الإيطالية المرافقة "إميرجينسي".

واستأنف أسطول الصمود أمس إبحاره نحو قطاع غزة بعد توقفه ساعات بسبب عطل في 3 من مراكبه. وتفصل الأسطول حاليا عن شواطئ غزة قرابة 305 أميال بحرية.

ويترقب المشاركون فيه اجتياز المنطقة البرتقالية التي يُرجح أن تحاول البحرية الإسرائيلية اعتراضه فيها خلال الأيام المقبلة.