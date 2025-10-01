قمة أوروبية تبحث حماية القارة من المسيّرات "الغامضة"

ناقشت قمة الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء في كوبنهاغن إقامة "جدار المسيّرات" لحماية القارة من مسيّرات غامضة تتهم روسيا بالوقوف وراءها، وذلك بعد أيام قليلة من اختراق مسيّرات مجهولة مجاله الجوي، وأدى ذلك إلى إغلاق مطارات دانماركية.

وتعهدت دول أوروبية عدة بتخصيص قوات وأنظمة مضادة للمسيّرات لمساعدة الدانمارك في حماية قمة الاتحاد الأوروبي التي انطلقت اليوم وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

واتهم كثير من القادة الأوربيين روسيا بارتكاب انتهاكات صارخة للمجال الجوي الأوروبي من خلال توغلات للمسيّرات فوق بولندا وطائرات مقاتلة فوق إستونيا في الآونة الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو "ستستمر روسيا في ذلك، وعلينا أن نكون مستعدين، وعلينا أن نعزز استعدادنا"، معبرا عن دعمه لجدار المسيّرات، وهو شبكة من أجهزة الاستشعار والأسلحة لرصد المسيّرات وتعقبها وتحييدها.

ولم تفصح الدانمارك عن الجهة التي تعتقد أنها مسؤولة عن الانتهاكات التي وقعت في مجالها الجوي الأسبوع الماضي والتي عطلت حركة الطيران في مطارات عدة، لكن رئيسة الوزراء مته فريدريكسن أشارت إلى أن موسكو قد تكون المسؤولة.

وقالت فريدريكسن للصحفيين اليوم "هذا هو النمط الذي يتعين علينا ملاحظته، وفي رأيي أن هذا النمط في الأساس حرب هجينة على أوروبا، وهذا ما نحتاج إلى الرد عليه".

ونفت روسيا مسؤوليتها عن تحليق مسيّرات فوق الدانمارك، ونفت كذلك أن تكون طائراتها المقاتلة دخلت المجال الجوي الإستوني، وقالت إنها لم تكن تنوي إرسال مسيّرات إلى بولندا.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين طرحت فكرة جدار المسيّرات الشهر الماضي بعد أن دخلت نحو 20 مسيّرة روسية المجال الجوي البولندي رغم أن المسؤولين يقولون إن العمل على فكرة الجدارة كان جاريا قبل ذلك الوقت.

مركز مضادا للمسيّرات

في سياق متصل، أكّد وزير الداخلية الألماني أن "المركز المضاد للمسيّرات" الذي تعتزم بلاده إنشاءه يهدف إلى مواجهة "التهديد المتزايد" الذي تمثّله هذه الأجهزة، في أعقاب رصد تحليق فوق مواقع حساسة في شمال البلاد، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال ألكسندر دوبريندت عقب اجتماع حكومي في برلين إن "المركز المشترك للدفاع ضد المسيّرات" سيتيح "تبادل المعلومات، وتحليل التهديدات، وتقييم المخاطر وتنسيق التدابير العملياتية". وأضاف أن ألمانيا يجب أن "تتجهز بما يلزم في مواجهة هذا التهديد الجديد المتنامي".

وكان قد أعلن السبت الماضي إنشاء هذا المركز "في فترة وجيزة"، بالاعتماد على "بنى قائمة". وأشار أيضا إلى أنه ينوي تعديل قانون أمن الطيران بما يتيح للقوات المسلحة "إسقاط" هذه المسيّرات، بعد رصد "سرب" من المسيّرات يوم الجمعة الماضي فوق ولاية شليسفيج هولشتاين المحاذية للدانمارك.