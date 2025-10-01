قتيل ومصابون في استهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان

قتل مواطن لبناني وأصيب 5 آخرون، اليوم الأربعاء، جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة كفرا بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك فيما أعلنت الأمم المتحدة أنها تحققت من مقتل 103 مدنيين في لبنان منذ وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وقال مصدر أمني لبناني للجزيرة إن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين سيارة رباعية الدفع في بلدة كفرا، مما أدى إلى تدميرها واحتراقها بالكامل.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بـ"ارتقاء شهيد في الغارة التي استهدفت سيارة رباعية الدفع، في بلدة كفر"، كما تحدثت في وقت سابق عن سقوط إصابات بمُسيّرة معادية استهدفت السيارة.

وقتل شخصان، الاثنين، بغارتين إسرائيليتين، الأولى استهدفت شاحنة على طريق بلدة النبطية – الفوقا (جنوب)، والثانية شنتها مسيّرة على منطقة سحمر في البقاع الغربي (شرق).

قتلى مدنيون

من ناحية أخرى، أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أنها تحققت من مقتل 103 مدنيين في لبنان منذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مطالبة بوضع حد للمعاناة المستمرة.

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى "مضاعفة الجهود للانتقال إلى وقف دائم للأعمال العدائية"، بعد مرور أكثر من 10 أشهر على التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وجاء في بيان لتورك نشره مكتبه "تحققنا من مقتل 103 مدنيين في لبنان منذ وقف إطلاق النار. ولم ترد تقارير عن عمليات قتل أو إصابات ناجمة عن قذائف أُطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل منذ ذلك الحين".

وأضاف "اليوم، لا تستطيع العائلات ببساطة البدء بإعادة بناء منازلها وحياتها، بل تواجه خطرا حقيقيا يتمثل في مزيد من الضربات".

وتابع "مئات المدارس والمراكز الصحية ودور العبادة، وغيرها من المواقع المدنية المتضررة، لا تزال مناطق محظورة أو صالحة للاستعمال جزئيا فقط".

إعلان

يشار إلى أن إسرائيل شنت في أكتوبر/تشرين الأول 2023، عدوانا على لبنان تحول في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة أسفرت عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.

ورغم التوصل، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4 آلاف و500 مرة، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 280 شخصا وإصابة 625 آخرين، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍّ للاتفاق، لا تزال إسرائيل تحتل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.