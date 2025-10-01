قتلى بالفاشر في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع

أفادت تنسيقية لجان المقاومة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بمقتل 6 مدنيين وإصابة أكثر من 24 آخرين، جراء قصف مدفعي نفذته قوات الدعم السريع استهدف المدينة أمس الثلاثاء.

واتهمت لجان المقاومة في بيان، قوات الدعم السريع بإعلان الحرب على الجوعى والضعفاء والمرافق العامة في الفاشر.

وكانت مصادر عسكرية قالت للجزيرة، إن قوات الدعم السريع استهدفت بالمدفعية الثقيلة مراكز لإيواء النازحين، وإحدى تكايا الطعام بالفاشر.

في المقابل، قال مراسل الجزيرة في السودان إن الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني نصبت كمينا لمجموعة من قوات الدعم، وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد.

وتأتي تلك التطورات في ظل تصعيد عسكري متواصل منذ أكثر من عام، حيث تشهد الفاشر حصارا خانقا وأزمة إنسانية متفاقمة، وقد حذرت تقارير دولية من خطط لهجمات واسعة باستخدام الطائرات المسيرة قد تزيد من معاناة المدنيين وتفاقم الكارثة الإنسانية في دارفور.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أعدتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.