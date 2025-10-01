فيلم من إنتاج "الجزيرة 360" يتوج بمهرجان عنابة

توج فيلم "غزة.. صوت الحياة والموت"، من إنتاج منصة "الجزيرة 360" وإخراج حسام أبو دان، بجائزة أفضل فكرة أصلية عن فئة الأفلام الوثائقية في الدورة الخامسة من مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بالجزائر، بعد منافسة مع 19 عملا من دول مختلفة.

وشارك في المهرجان، الذي أقيم بين 23 و30 سبتمبر/أيلول الماضي، أكثر من 73 فيلما من بلدان حوض المتوسط، بحضور ما يزيد على 200 مخرج ومنتج سينمائي، بينهم 4 من أعضاء لجان التحكيم سبق لهم الفوز بجوائز الأوسكار.

ويوثق الفيلم التحولات العميقة في المشهد الصوتي لمدينة غزة قبل الحرب وخلالها، من خلال رحلة مهندس الصوت محمد ياغي الذي سجّل أصوات المدينة لأكثر من 15 عاما.

وبينما كانت أصوات الباعة والطلاب تملأ الشوارع، حلّت مكانها أصوات الانفجارات ونداءات الأمهات الثكلى، لتصبح الأصوات هي بطلة الحكاية.

وقالت عضو لجنة التحكيم، المخرجة الهندية كريتيكي غونسالفيس (الحائزة على أوسكار أفضل فيلم وثائقي قصير عام 2023) إن الفيلم يتميز بجرأة الفكرة وقدرته على إيصال صورة وصوت غزة إلى العالم رغم الظروف الاستثنائية.

صدق رسالتنا

من جهته، قال المخرج حسام أبو دان إن "غزة اليوم تتعرض لأكبر عملية إبادة جماعية، ورغم ذلك يظل صوتنا عاليا وأفلامنا تحقق الجوائز. هذا النجاح دليل واضح على صدق رسالتنا وعدالة قضيتنا".

وأضاف أن الفيلم ليس مجرد عمل فني، بل رسالة من غزة إلى العالم، معتبرا أن استمرار حضوره يؤكد أن معاناة الشعب الفلسطيني لم تعد حبيسة حدود القطاع.

كما عبّرت الزميلة شدى سلهب، المنتجة في الجزيرة 360، عن اعتزازها بالفوز، قائلة إن "وصول الفيلم إلى عنابة رسالة بأن السينما فعل مقاوم، وهذه الجائزة إهداء لفريق استطاع أن يوصل صوت غزة رغم محاولات الاحتلال لطمسه".

شرف ومسؤولية

بدوره، قال مسؤول البرامج الأصلية في المنصة عواد جمعة إن الجائزة "شرف ومسؤولية"، مضيفا أن "تكريم فيلم (صوت الحياة والموت) برهان على أن صوت غزة لا يُسكت. لقد التقيت محمد ياغي قبل اندلاع الحرب بشهر، حين قال لي: سجّلت صوت الموت.. سجّلت صوت الحياة. عندها أدركت أن أذنه صارت الأرشيف الحي لغزة".

واعتبر جمعة أن الصوت في غزة ليس مجرد خلفية عابرة، بل هو الحياة والموت، الخوف والأمل، الذاكرة والشهادة، موضحا أن الفيلم جاء ليقدّم الحكاية "في جوهرها الأصدق: صوت غزة".

يُذكر أن الفيلم عُرض مرتين خلال مهرجان عنابة نظرا للإقبال الجماهيري الكبير عليه، وكان قد شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان شفيلد في بريطانيا أمام أكثر من 450 مشاهدا، وحصد جوائز مرموقة بينها شورتي وتيلي وليتيتيود. ويُعرض حاليا على منصتي "أمازون برايم فيديو" و"آبل تي في".