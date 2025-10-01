الشيوخ الأميركي يفشل في تجنب شلل فدرالي

رفض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون تمويل الحكومة الذي قدمه الجمهوريون، ما قد يؤدي إلى الإعلان، في الساعات المقبلة، عن الإغلاق الحكومي.

وقد صوت مجلس الشيوخ مساء الثلاثاء، ضد مشروع قرار طرحته الأغلبية الجمهورية لتمديد سقف التمويل الحكومي مؤقتا وبالتالي تجنب إغلاق عدد من الإدارات التابعة للحكومة الفدرالية ابتداء من منتصف الليل.

وكان مشروع القرار يحتاج إلى أغلبية 60 صوتا لاعتماده، غير أن حلفاء الرئيس دونالد ترامب الجمهوريين فشلوا في الحصول على الأصوات القليلة اللازمة من المعسكر الديمقراطي وتمديد تمويل الحكومة لما بعد يوم الثلاثاء الذي يمثّل نهاية السنة المالية، في حدث غير مسبوق في الولايات المتّحدة منذ ستّ سنوات.

وأقرّ مجلس النواب في وقت سابق، هذا النصّ الذي كان الجمهوريون يأملون إقراره في مجلس الشيوخ لإرساله إلى مكتب ترامب ونشره قانونا نافذا قبل بدء السنة المالية الجديدة، لكنّ آمالهم خابت.

ويتطلّب إقرار تشريعات الميزانية موافقة 60 من الأعضاء المئة في مجلس الشيوخ.

وبما أنّ الكونغرس فشل في إقرار تشريع يضمن تمويل عمل الإدارات الفدرالية قبل منتصف ليل الثلاثاء، فإنّ الحكومة ستصحو الأربعاء على إغلاق من شأنه أن يغرق واشنطن في أزمة سياسية جديدة.

وسيوقف هذا الإغلاق العمليات غير الأساسية في الإدارات الفدرالية وسيترك مئات آلاف الموظفين المدنيين مؤقتا بدون أجور، وسيعطّل دفع العديد من منافع شبكة الأمان الاجتماعي.