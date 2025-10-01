عودة الإنترنت والاتصالات في أفغانستان بعد توقف 48 ساعة

أفاد مراسل الجزيرة بعودة خدمة الإنترنت والاتصالات للعمل في أفغانستان، اليوم الأربعاء، بعد توقف دام 48 ساعة، وأدى إلى تعطيل واسع للحياة اليومية في البلاد.

وأفاد مواطنون في العاصمة كابل وولايات خوست وقندهار وهرات وننجرهار وجوزجان وبادغيس ونيمروز للجزيرة نت بأن خدمة الإنترنت عبر الألياف الضوئية وشبكات الاتصالات أصبحت فعّالة من جديد، وذلك بعيد إعادة تشغيل شبكة حكومية في مدينة قندهار.

وكانت خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة انقطعت أمس الثلاثاء في جميع أنحاء أفغانستان، دون ورود تعليق من السلطات.

وفي وقت سابق، عبّرت الحكومة الأفغانية -التي تقودها حركة طالبان– عن قلقها بشأن المواقع الإلكترونية الإباحية، وقطعت وصلات الألياف البصرية لبعض الولايات في الأسابيع الماضية لـ"أسباب أخلاقية".

وطالبت بعثة الأمم المتحدة في كابل الحكومة الأفغانية بإعادة خدمات الإنترنت والاتصالات، وقالت إن عزل أفغانستان عن العالم الخارجي قد يلحق أضرارا كبيرة بالشعب "من خلال تهديد الاستقرار الاقتصادي ومفاقمة إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم".

وأدى انقطاع الاتصالات إلى توقف عمل البنوك والجمارك وسوق الصرافة في "سراي شهزاده" بالعاصمة، كما تسبب في إلغاء وتأخير العديد من الرحلات الجوية، وهو ما اعتبره مراقبون غير مسبوق من حيث مدته وتأثيره الاقتصادي، كما أثر سلبا على المستشفيات التي لم تتمكن من الوصول إلى سجلات المرضى.

ورغم عودة الخدمة، لم تقدّم وزارة الاتصالات أو شركات الاتصالات الأفغانية تفسيرا رسميا للانقطاع، لكن تقارير دولية نقلت عن الحكومة أن السبب يعود إلى تدهور شبكة الألياف الضوئية والحاجة إلى استبدالها، في حين ربطت منظمات حقوقية الأمر بقرارات سياسية هدفت للحد مما تعتبره السلطات "سلوكًا غير أخلاقي" عبر الإنترنت.

وأثار الانقطاع استياءً واسعًا بين المواطنين الذين يعتمدون على الإنترنت في معاملاتهم التجارية والتعليمية والتواصل مع الخارج، وسط دعوات للحكومة الأفغانية إلى ضمان استقرار الخدمات وعدم تكرار مثل هذه الأزمات.

يذكر أنها المرة الأولى التي تقطع فيها الاتصالات في أفغانستان منذ عام 2021.