عقوبات أميركية جديدة تستهدف البرنامج الصاروخي الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء فرض عقوبات على شبكة إيرانية تتّهمها بشراء أسلحة لدعم برنامج الصواريخ الباليستية للبلاد.

وقالت واشنطن إنها استهدفت 21 شركة و17 فردا "يشكّلون تهديدا كبيرا للعسكريين الأميركيين في الشرق الأوسط وللسفن التجارية الأميركية العابرة للمياه الدولية وللمدنيين".

وأشارت إلى أن الخطوة تأتي في أعقاب قرار الأمم المتحدة في 27 سبتمبر/أيلول إعادة فرض عقوبات وقيود على البرنامجين النووي والصاروخي لإيران وعلى غيرهما من البرامج العسكرية الإيرانية.

وهذه العقوبات هي الأولى التي تفرضها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ وضع الصيغة النهائية لتفعيل آلية "الزناد" في الأسبوع الماضي لإعادة فرض العقوبات، وهي تزيد الضغوط على طهران على خلفية برنامجيها النووي والصاروخي.

ووفق وزارة الخزانة الأميركية، فإن الشبكات المستهدفة تتوزّع مقارها على دول عدة بينها إيران وهونغ كونغ والصين وألمانيا.

وجاء في بيان لوزير الخزانة سكوت بيسنت "بقيادة الرئيس ترامب، سنمنع النظام (الإيراني) من حيازة أسلحة قد يستخدمها لخدمة أهدافه الخبيثة".