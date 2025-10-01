ترامب يوقع أمرا يعتبر أي هجوم على قطر تهديدا لأمن الولايات المتحدة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا رئاسيا يعتبر أي هجوم على أراضي قطر أو سيادتها تهديدا لأمن الولايات المتحدة الأميركية.

وذكر البيت الأبيض اليوم الأربعاء، أن الأمر الرئاسي الذي وقع عليه ترامب يعزز بشكل كبير التزام الولايات المتحدة بأمن قطر.

وأضاف أن الأمر الرئاسي ينص على اتخاذ الولايات المتحدة التدابير المناسبة للدفاع عن مصالحها ومصالح قطر.

وأكد أن دولة قطر أسهمت كوسيط في مساعي الولايات المتحدة لحل النزاعات الإقليمية والدولية المهمة.