صحف عالمية: ترامب انتهك الدستور بسبب إسرائيل وصراع داخل حزب العمال البريطاني

تناولت صحف عالمية عددا من الموضوعات المتعلقة بعدم مشروعية الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد مناهضي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما تحدثت أخرى عن صراعات داخل حزب العمال البريطاني، ومخاوف أوروبية متزايدة من الطائرات المسيرة الروسية.

فقد ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن القاضي الاتحادي وليام يونغ، من المحكمة الجزئية في بوسطن، أصدر حكما بأن الرئيس دونالد ترامب انتهك الدستور من خلال استهداف طلاب وأكاديميين أجانب شاركوا في احتجاجات داعمة لفلسطين ومنددة بالحرب.

وقالت الصحيفة إن القاضي أكد في حكمه أن الإدارة الأميركية "تبنت سياسة غير قانونية تمثلت في إلغاء تأشيرات الطلبة والأكاديميين واعتقالهم وترحليهم"، مشيرا إلى أن الحكم حاليا يقتصر على إثبات عدم قانونية هذه السياسية، وأنه سيحدد لاحقا التدابير اللازمة لمعالجة القضية.

صراع في حزب العمال

وفي بريطانيا، سلطت صحيفة الإندبندنت الضوء على خطاب رئيس الوزراء كير ستارمر أمام المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول، والذي قالت إنه الأكثر حماسة منذ توليه.

وأشارت الصحيفة إلى أن النبرة السياسية التي سيطرت على خطاب ستارمر، كانت موجهة لزعيم حزب الإصلاح نايجل فاراج الذي يتقدم في الاستطلاعات على حزب العمال.

ورأت الصحيفة أن هذا التقدم في استطلاعات الرأي هو ما دفع ستارمر للحديث عن الوطنية والهجرة، والتشديد على أنه سيدافع عن العلم البريطاني أمام استخدام فاراج له في ما أسمتها "الحرب الثقافية بالبلاد".

كما تحدثت عن خلافات غير معلنة داخل حزب العمال الحاكم بشأن اعتزام عمدة مانشتسر آندي بيرنان، وهو أحد أقطاب الحزب، الترشح أمام ستارمر على قيادة الحزب. وقالت إنه غادر المؤتمر قبيل خطاب رئيس الوزراء.

مخاوف أوروبية متزايدة من روسيا

أما نيويورك تايمز، فقالت إن الاتحاد الأوروبي يعمل على خطة لإنشاء جدار للمسيّرات على الجناح الشرقي للاتحاد لصد مسيرات روسيا. وأضافت أنه من المتوقع أن يناقش قادة الاتحاد الفكرة خلال اجتماعهم اليوم الأربعاء في مدينة كوبنهاغن، مشيرة إلى أن التوقيت "بالغ الأهمية".

ونقلت الصحيفة عن الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أندرس راسموسن، أنه ليس ممكنا الانتظار عاما كاملا حتى يصبح الأمر عمليا، لكنها أشارت إلى أن بعض قادة الاتحاد أعربوا عن شكوكهم في إمكانية إقامة هذا الجدار بشكل سريع.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، لموقع بوليتيكو، إن الولايات المتحدة ستلجأ لسياسية العصا مع روسيا من أجل معاقبة الرئيس فلاديمير بوتين.

وأشار ستوب إلى فشل سياسة الجزرة مع بوتين، والتي قال إنها لم تُجد نفعا، لكنه تساءل عن مدى قوة هذه العصا التي ستستخدمها واشنطن، معربا عن تفاؤله بانتقادات دونالد ترامب وإدارته لبوتين، والتي يشكك قادة آخرون في جديتها.