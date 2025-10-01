شاهد.. القسام تقنص جنديا وتستهدف آليات إسرائيلية داخل غزة

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، مشاهد من استهداف مقاتليها جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته العسكرية المتوغلة داخل مدينة غزة.

وقالت القسام إن هذه الضربات تأتي في إطار سلسلة عمليات "عصا موسى" التي أطلقتها ضد قوات الاحتلال، ردا على عملية "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة.

وتضمنت اللقطات عملية قنص دقيقة استهدفت أحد جنود الاحتلال وأصابته إصابة مباشرة، مما أدى إلى سقوطه أرضا على الفور.

كما شملت استهداف عددا من الآليات العسكرية الإسرائيلية بقذائف "الياسين 105" المضادة للدروع.

وأظهرت المشاهد أيضا إطلاق مقاتلي القسام قذائف هاون من مناطق مختلفة تجاه تجمعات وحشود الاحتلال داخل المدينة.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن قوات الجيش تحكم حصارها على مدينة غزة، بعد إكمال السيطرة على محور نتساريم الذي يفصل بين شمال قطاع غزة عن جنوبه.

وكان جيش الاحتلال أعلن في 21 سبتمبر/أيلول الماضي تعميق عملياته البرية بمدينة غزة، ضمن خطة أقرتها حكومته لاحتلال القطاع تدريجيا، بدأ تنفيذها في 11 أغسطس/آب الماضي، وشملت توغلا بريا بعدة محاور بالمدينة.

وقد دأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما دأبت الفصائل على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.