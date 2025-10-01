سرايا القدس تقصف مستوطنتين بغلاف غزة برشقة صاروخية

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الأربعاء أن مقاتليها قصفوا مستوطنتين إسرائيليتين في غلاف غزة.

وقالت سرايا القدس -في حسابها على تلغرام- إن القصف استهدف مستوطنتي "مفلاسيم" و"كفار سعد" برشقة صاروخية، ردا على الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

كما أعلنت في وقت سابق أن مقاتلي كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالاشتراك مع مقاتليها تمكنوا من استهداف موقع قيادة وسيطرة للاحتلال على محور موراغ جنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

ورغم التضييق والحصار الذي تتعرض له، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق قطاع غزة، متسببة في سقوط قتلى وجرحى في صفوف هذه القوات.

وتواجه قوات الاحتلال المتوغلة في مدينة غزة عمليات متصاعدة من جانب المقاومة الفلسطينية، وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 5 من عناصره بجروح خطيرة أول أمس في المدينة، وقالت إذاعة الجيش إن مسلحين فلسطينيين تسللوا إلى موقع للكتيبة التابعة للواء كفير وقاموا بتركيب عبوتين على دبابة، مشيرة إلى وقوع اشتباك آخر منفصل.