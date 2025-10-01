زلزال جديد في إندونيسيا وهزات ارتدادية تضرب الفلبين

ضرب زلزال جديد بقوة 6.1 درجات، اليوم الأربعاء، إقليم مالوكو بإندونيسيا، بينما تعرضت الفلبين لهزات ارتدادية عدة.

وقالت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية إن زلزالا بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر ضرب إقليم مالوكو في شرقي إندونيسيا.

وأضافت الوكالة أن الزلزال كان مركزه قبالة الساحل على عمق 163 كيلومترا.

وقالت الوكالة إنه لا يوجد احتمال لحدوث تسونامي جراء الزلزال.

وضرب زلزال بقوة 6 درجات، أمس الثلاثاء، قبالة السواحل الجنوبية الشرقية لمنطقة كاليانغيت بإقليم جاوة الشرقية الإندونيسية.

وقدرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن عدد الأشخاص الذين من المحتمل وجودهم تحت الأنقاض بنحو 91 شخصا.

واليوم الأربعاء، انتشل عناصر الإنقاذ ناجين من تحت أنقاض مدرسة إسلامية في إندونيسيا انهارت قبل يومين، في حين دعا أهالي الطلاب الذين تملكهم اليأس إلى الإسراع في عملية البحث للعثور على عشرات من الأطفال العالقين.

ويتم استخدام طائرات مسيرة مزودة بحساسات حرارية لتحديد مواقع الناجين والمتوفين مع دنو انتهاء مهلة الـ72 ساعة، التي عادة ما تعتبر الحد الأقصى للنجاة.

وتضم إندونيسيا ما مجموعه 130 بركانا نشطا، وتقع ضمن "حلقة النار" في المحيط الهادي، وتُعد من بين أكثر دول العالم نشاطا زلزاليا.

هزات ارتدادية في الفلبين

وفي الفلبين، تواصلت الهزات الارتدادية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد أمس بقوة 6.9 درجات، وأسفر عن مقتل العشرات.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وقعت 7 هزات ارتدادية منذ مساء الثلاثاء، تراوحت قوتها بين 4.6 و5.0 درجات، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وتركّزت الهزات قرب مدينة بوغو شمال مقاطعة سيبو، الواقعة عند التقاء 4 خنادق زلزالية مختلفة.

وأمس الثلاثاء، ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات وسط الفلبين، أسفر عن مقتل 69 قتيلا و147 جريحا، وسط توقعات بارتفاع أعداد الضحايا مع استمرار عمليات البحث، وفقا للشرطة المحلية.

يذكر أن وقوع الزلازل أمر معتاد في الفلبين التي تقع على حزام النار في المحيط الهادي، وهو قوس من النشاط الزلزالي القوي يمتد من اليابان إلى جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادي.