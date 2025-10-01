أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، أعضاء حكومته بأن وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر سيغادرها، لكنه سيتولى بعض المهام الأخرى وفقا لإعلام إسرائيلي.

ويعتبر الوزير ديرمر الحليف الأقرب لنتنياهو والأكثر أهمية في حكومته، فهو رئيس الفريق المفاوض في المحادثات غير المباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والمسؤول عن الاتصالات مع الأميركيين.

كما تولى الاتصالات مع الحكومة السورية، وأقام علاقات سرية نيابة عن نتنياهو مع العديد من المسؤولين في أنحاء العالم، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم الأربعاء إن نتنياهو أبلغ الوزراء أمس الثلاثاء بأن ديرمر، أحد أقرب مستشاريه وعضو حكومته، سيغادر الحكومة قريبا، لكنه سيظل قريبا منه ويتولى بعض الأمور، دون مزيد تفاصيل.

ولم يذكر نتنياهو في الاجتماع موعدا لمغادرة ديرمر الحكومة، كما لم يصدر -حتى الآن- إعلان رسمي في هذا الشأن من نتنياهو ولا بيان من مكتبه.

ويعد ديرمر من المقربين من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويوصف بأنه مستقل، فهو ليس عضوا في حزب الليكود بزعامة نتنياهو، ولا في أي حزب آخر.

ولم يكشف نتنياهو عن أسباب قرار ديرمر مغادرة الحكومة، ولكن سبق أن قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه يعتزم مغادرتها.

مظاهرات أمام منزل رئيس فريق التفاوض الإسرائيلي رون ديرمر تطالبه بالاستقالة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/sxqUwG5sSr — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 13, 2025

مفاوضات صفقة تبادل

ويأتي هذا التطور في ظل احتمال استئناف المفاوضات بين إسرائيل وحماس، على ضوء إعلان ترامب أول أمس الاثنين خطته بشأن غزة.

وتنص الخطة من بين أمور أخرى، على الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة خلال 72 ساعة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حماس.

إعلان

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، في حين يقبع بسجونها نحو 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، وقد استشهد العديد منهم خلال الفترة الماضية، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وخلال لقاء مع ترامب بالبيت الأبيض الاثنين، أعلن نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة- موافقته على الخطة.

في حين قالت الدوحة، مساء أمس الثلاثاء، إن دولتي الوساطة قطر ومصر عرضتا الخطة على حماس، والحركة تعاملت بمسؤولية، ووعدت بدراستها.

وعلى الرغم من الكشف عن خطة ترامب، يمعن الجيش الإسرائيلي في إبادة الفلسطينيين في قطاع غزة، ويواصل تنفيذ خطته الدموية لاحتلاله.